«Ο Τεό Μαλεντόν υπέγραψε στη Ρεάλ Μαδρίτης για τρία χρόνια»

Ο Τεό Μαλεντόν, θα αγωνιστεί εν όψει της νέας σεζόν με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, αφού σύμφωνα με το «Sportando», υπέγραψε τριετές συμβόλαιο.

Το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει ότι ο 23χρονος γκάρντ βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και μετά τη παρουσία του στη Βιλερμπάν, θα ενταχθεί στο ρόστερ της «βασίλισσας».

✍ Theo Maledon to play for Real Madrid next season. Frenh point guard signed a three-year contract with Spanish powerhouse.

👑 This is Real Madrid’s first big shot to return to the Final Four. pic.twitter.com/Rf3JIEgLFp

