Ουκρανία: 13 νεκροί μετά το κύμα ρωσικών επιθέσεων σε όλη τη χώρα

Οι ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις στην Ουκρανία έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 13 ανθρώπους και τραυματίσει 56 πολίτες σε όλη τη χώρα από την Παρασκευή, σύμφωνα με περιφερειακούς αξιωματούχους.

Η Ρωσία εκτόξευσε 250 drones και 14 βαλλιστικούς πυραύλους μόνο εναντίον του Κιέβου, σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία, προκαλώντας πυρκαγιές σε κτίρια κατοικιών.

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πρωτεύουσα. Ήταν μια από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις στην πόλη από την έναρξη του πολέμου.

Η Πολεμική Αεροπορία δήλωσε ότι κατέρριψε έξι πυραύλους και 245 μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Με κάθε τέτοια επίθεση, ο κόσμος γίνεται όλο και πιο βέβαιος ότι η αιτία της παράτασης του πολέμου βρίσκεται στη Μόσχα», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο X.

Every night, our forces work to protect lives. Today, there was a large-scale and vile Russian attack. Ballistic missiles — some were successfully intercepted. There were also 250 drones, mostly Shaheds. I am grateful to everyone helping Ukraine with air defence. Delivering air… pic.twitter.com/x4c34pe7mO

