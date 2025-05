Μπλακ άουτ στη νοτιοανατολική Γαλλία – Σταμάτησαν οι προβολές στις Κάννες

Μεγάλη διακοπή ρεύματος σημειώθηκε σε περιοχές στη νοτιοανατολική Γαλλία, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών. Μεταξύ των περιοχών που επηρεάζονται είναι και οι Κάννες, εν μέσω του ετήσιου Κινηματογραφικού Φεστιβάλ, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Ηδη όπως ανακοινώθηκε σταμάτησαν για μερικά λεπτά οι προβολές των ταινιών, λίγες ώρες πριν το φεστιβάλ κινηματογράφου απονείμει τον φετινό Χρυσό Φοίνικα. Ωστόσο, ένας εκπρόσωπος του φεστιβάλ δήλωσε ότι η τελετή λήξης θα «προχωρήσει κανονικά» αφού το Palais des Festivals «μεταπήδησε σε ανεξάρτητη παροχή ρεύματος».

Στο μεταξύ οι αρμόδιες υπηρεσίες «εργάζονται αυτή τη στιγμή για την αποκατάσταση του προβλήματος», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Περιφέρειας. Καλεί δε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Η αιτία της διακοπής ρεύματος, η οποία ξεκίνησε λίγο μετά τις 10:00 π.μ. (0800 GMT), είναι άγνωστη. Ο διαχειριστής του δικτύου, RTE, δήλωσε ότι επηρεάστηκαν 160.000 σπίτια, ζητώντας συγγνώμη για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε.

