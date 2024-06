Χάος επικράτησε στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ, στη Βρετανία, καθώς όλες οι πτήσεις από τους τερματικούς σταθμούς 1 και 2 ακυρώθηκαν έπειτα από διακοπή στην ηλεκτροδότηση στην περιοχή που προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα, αναφέρουν σε σημερινή τους ανακοίνωση οι αρχές του αεροδρομίου.

Το αεροδρόμιο ανακοίνωσε επίσης στην πλατφόρμα Χ ότι οι επιβάτες που είναι προγραμματισμένο να ταξιδέψουν από τον τερματικό σταθμό 3 θα πρέπει να πάνε στο αεροδρόμιο κανονικά εκτός αν τους ζητηθεί κάτι άλλο από την αεροπορική εταιρεία. Ωστόσο και αυτοί μπορεί να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις.

ℹ️ 23.06.24 – 3:15pm

Information for passengers travelling from Manchester Airport today.

If you have been affected by the disruption and need to adjust your travel arrangements, please visit our website ➡️ https://t.co/4IIJHDpm0n pic.twitter.com/4oXkIxXg9M

— Manchester Airport (@manairport) June 23, 2024