Εντολή εκκένωσης σε αεροδρόμιο του Λονδίνου έπειτα από συναγερμό για πυρκαγιά

Χάος επικρατεί στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου έπειτα από ενεργοποίηση του συναγερμού φωτιάς.

Οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν χαοτικές σκηνές από το δεύτερο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς χιλιάδες επιβάτες περιμένουν έξω από τον τερματικό σταθμό.

Σύμφωνα με τους Times οι καθυστερήσεις είναι αναπόφευκτες μετά το συμβάν.

It was lovely standing outside on the airfield at Gatwick Airport 😂 pic.twitter.com/TQkuQO0yAp

— Kevin Edger (@KEdge23) May 9, 2024