Ένα φράγμα έσπασε σήμερα (4/5) στην πόλη Ορσκ της Ρωσίας και είναι σε εξέλιξη η εκκένωση της περιοχής, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο Tass, επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η ορεινή περιοχή Όρενμπουργκ των Ουραλίων, στην οποία βρίσκεται το Ορσκ, πλήττεται από πλημμύρες τις τελευταίες ημέρες.

Το Tass ανέφερε, επικαλούμενο το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων, ότι 4.000 σπίτια στα οποία διαμένουν 10.000 άνθρωποι, σε ένα προάστιο του Ορσκ, μπορεί να πλημμυρίσουν. Το Ορσκ έχει πληθυσμό περίπου 230.000 κατοίκων.

BREAKING: A dam burst in the Russian #Urals mountain city of #Orsk on Friday and an evacuation was underway, local emergency services said.

Up to 4,000 houses accommodating 10,000 residents of a suburban area of Orsk, which has a total population of around 230,000, could be… pic.twitter.com/0fog7cTa4Z

