ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το νέο αντιπυραυλικό σύστημα Golden Dome [βίντεο]

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την ιδέα του για το πρόγραμμα αντιπυραυλικής άμυνας, εμπνευσμένο από το Iron Dome το οποίο ήταν συμπαραγωγή ισραηλινών και αμερικανικών εταιρειών. Ανέφερε ότι αναμένεται να κατασκευαστεί σε τρία χρόνια με κόστος 175 δισεκατομμύρια δολάρια. Είπε πως έχει ήδη αποφασιστεί η αρχιτεκτονική της αντιπυραυλικής άμυνας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ παρουσίασαν το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας «Χρυσός Θόλος» ή «Golden Dome», μια νέα πρωτοβουλία των ΗΠΑ που έχει σχεδιαστεί για την αναχαίτιση πυραύλων από οπουδήποτε στη Γη ή ακόμη και από το διάστημα. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι και ο Καναδάς θα επενδύσει στο πρόγραμμα.

🚨 JUST IN: President Donald Trump announces construction of the GOLDEN DOME, which will protect the USA from missile attacks within around 3 YEARS! That’s before he leaves office.

«It will be capable of intercepting missiles launched from the other side of the world, and even… pic.twitter.com/vPvBzB89Bt

— Eric Daugherty (@EricLDaugh) May 20, 2025