Σπουδαία κίνηση: Η Ρεάλ «κλέβει» μέσα από τα χέρια της Μπαρτσελόνα τον Νίκο Γουίλιαμς

Μπορεί όλο τον χρόνο η Μπαρτσελόνα να είναι αυτή που ακούγεται πιο έντονα για την απόκτηση του Νίκο Γουίλιαμς από την Μπιλμπάο, όμως φαίνεται ότι η Ρεάλ Μαδρίτης είναι διατεθειμένη να τον «κλέψει» μέσα από τα χέρια της μεγάλης αντιπάλου.

Σύμφωνα με την «Marca», η Ρεάλ Μαδρίτης θα μπορούσε τώρα να κάνει μια κίνηση για να εντάξει στο δυναμικό της τον 22χρονο Ισπανό μεσοεπιθετικό, ο οποίος το περασμένο καλοκαίρι έλαμψε με την εθνική του ομάδα στα γήπεδα της Γερμανίας, στο Euro 2024 και πραγματοποιεί εξαιρετική χρονιά με την Μπιλμπάο.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι ιθύνοντες των «μερένχες» είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν τη ρήτρα αποδέσμευσής του ύψους 58 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση, αλλά φαίνεται ότι η ιδέα της υπογραφής του Νίκο κερδίζει έδαφος στο «Μπερναμπέου» ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

🚨🇪🇸 The name of Nico Williams (22) has begun to sound strongly at Real Madrid. He has become a very attractive possibility for the Spanish club.

They are seriously considering to sign him for next season. He has a €58m release clause, reports @marca. 💰 pic.twitter.com/gkHjv0L2xp

— EuroFoot (@eurofootcom) May 20, 2025