Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό ο Μάγκνουσον (pic)

Ο Παναθηναϊκός έπειτα από τις αποχωρήσεις των Ρουμπέν Πέρεθ, Γουίλιαν Αράο και Μπάρτ Σένκεφελντ, ανακοίνωσε ακόμα μία αποχώρηση το μεσημέρι της Τρίτης του Χορντούρ Μάγκνουσον.

Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν την λύση συνεργασίας τους με τον Ισλανδό αμυντικό, έπειτα από 3 χρόνια συνεργασίας με το «Τριφύλλι».

«Σε ευχαριστούμε, Χόρντουρ Μάγκνουσον, για τον επαγγελματισμό και το ήθος σου, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές. Σου ευχόμαστε δυναμική επιστροφή και ό,τι καλύτερο στη συνέχεια».

Thank you, @HordurM34 , for your professionalism and spirit, even through tough luck. Wishing you a strong return and all the best ahead. ☘️#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/7EQ2O91uYO

