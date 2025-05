Η κλιματική αλλαγή έφερε ιστορικούς καύσωνες στην Κεντρική Ασία – Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών

Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σπάει ο υδράργυρος σε χώρες της Κεντρικής Ασίας, οι οποίες αυτή την άνοιξη είναι αντιμέτωπες με ασυνήθιστη ζέστη. Η περιοχή αυτή επηρεάζεται ιδιαίτερα από την κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση του πλανήτη όπου η έλλειψη νερού είναι ήδη αισθητή.

Το Μπισκέκ, πρωτεύουσα του Κιργιστάν, κατέγραψε το Σάββατο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας για τον Μάιο (37,1°C), σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.

Η περιοχή της Κεντρικής Ασίας, η οποία έχει μέγεθος ίσο με αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στην κλιματική αλλαγή. Τα τελευταία 30 χρόνια, η θερμοκρασία έχει αυξηθεί κατά 1,5° Κελσίου, δύο φορές περισσότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

— Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) May 18, 2025

SIBERIA HOTTEST SPRING NIGHT EVER Min 23.3 Zmeinogorsk Data since 1901 HOTTEST NIGHT EVER above June.July,August !

42.3C Semijarka KAZAKHSTAN SPRING WORLD HEAT RECORD above 50 latitude Records broken with margins even >10C

Στο κομμάτι αυτό της Ασίας μακριά από τη θάλασσα ζουν περίπου 80 εκατ. άνθρωποι ανάμεσα σε στέπες και ερήμους, ενώ βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με σοβαρή λειψυδρία.

Στο Ουζμπεκιστάν σε πολλές πόλεις ξεπεράστηκε τον Απρίλιο το ρεκόρ ζέστης, ενώ σε κάποιες περιοχές η μέση θερμοκρασία ήταν υψηλότερη του μέσου όρου κατά 5 βαθμούς Κελσίου, ανακοίνωσαν στα μέσα του μήνα οι αρμόδιες υπηρεσίες. Η πρωτεύουσα Τασκένδη πλησίαζε την Παρασκευή νέο ρεκόρ για τον μήνα Μάιο.

Η μετεωρολογική υπηρεσία του Τουρκμενιστάν επίσης ανέφερε στα μέσα Μαΐου ότι στην πρωτεύουσα Ασκαμπάντ καταρρίφθηκε το απόλυτο ρεκόρ για τον μήνα Απρίλιο από τότε που διατηρούνται αρχεία, το 1891, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

HISTORIC HEAT IN CENTRAL ASIA

The most extreme heat wave in world climatic history gets worse

44.8 CHINA

36.6 SIBERIA Ugloskoye

KYRGYZSTAN 38.7 Talas 1200m also above June record!

UZBEKISTAN 43.4 Tamdy

TOTAL MADNESS IN KAZAKHSTAN

2 stations 44C 25 stations >40!

Records ALLOVER

— Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) May 16, 2025