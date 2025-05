FA Cup: Οι 11άδες του τελικού ανάμεσα σε Kρίσταλ Πάλας και Μάντσεστερ Σίτι (pics)

Η Κρίσταλ Πάλας κοντράρεται με την Μάντσεστερ Σίτι το απόγευμα του Σαββάτου (17/5 18:30) για το φετινό τρόπαιο του FA Cup.

Περίπου μία ώρα πριν την σέντρα του τελικού του Κυπέλλου Αγγλίας, ανακοινώθηκαν οι εντεκάδες που θα παρατάξουν οι δύο προπονητές.

Για την τυπικά, γηπεδούχο, ο προπονητής της Κρίσταλ Πάλας Όλιβερ Γκλάσνερ, επέλεξε τον Χέντερσον στην εστία με τους Μουνιός, Ρίτσαρντς, Λακρουά, Γκεϊ και Μίτσελ στα μετόπισθεν. Ο Γουόρτον με τον Καμάντα οι δυο χαφ, ενώ στην τριάδα της επίθεσης θα αγωνιστούν οι Σαρ, Έζε και Ματετά.

Στον πάγκο για την Κρίσταλ Πάλας θα βρίσκονται οι: Tέρνερ, Γουόρντ, Λερμά, Ενκέτια, Κλάιν, Χιούζ, Έζι, Τσίλγουελ, Ντιβένι

Your Palace XI for the @EmiratesFACup Final 🦅🙌#CPFC

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) May 17, 2025