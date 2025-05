Η 11άδα του Ολυμπιακού: Με Ελ Κααμπί – Γιάρεμτσουκ στην επίθεση (pic)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ (20:00), για την 6η και τελευταία αγωνιστική των playoffs της Super League, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μια ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης να κάνει γνωστή την 11άδα των Πειραιωτών.

Ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού παρατάσσει την ομάδα του μεγάλου λιμανιού με 4-4-2, έχοντας μαζί στην επίθεση τους Ελ Κααμπί και Γιάρεμτσουκ, ενώ στο αριστερό άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής ξεκινάει ο Λουίς Πάλμα και στο δεξί ο Τσικίνιο.

Πιο αναλυτικά, μπροστά από την «ερυθρόλευκη» εστία θα βρίσκεται ο Τζολάκης, με τους Κοστίνια, Μπιανκόν, Πιρόλα και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Ντάνι Γκαρθία και Μουζακίτης θα είναι οι δύο στα χαφ, με τους Τσικίνιο και Πάλμα στα δύο άκρα και τους Γιάρεμτσουκ – Ελ Κααμπί στην επίθεση.

Μια από τις ελάχιστες φορές που ο Μεντιλίμπαρ ξεκινάει τον Ολυμπιακό με 4-4-2, έχοντας μαζί στην κορυφή της επίθεσης τον Μαροκινό και τον Ουκρανό.

Η 11άδα: Τζολάκης, Κοστίνια, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Πάλμα, Γιάρεμτσουκ και Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο: Πασχαλάκης, Μαρτίνς, Ροντινέι, Έσε, Μπρούνο, Στάμενιτς, Βέλντε, Παπακανέλλος, Ρέτσος.

