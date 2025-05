Το σπίτι όπου μεγάλωσε ο νέος Πάπας είναι πλέον το ακίνητο που συζητούν όλοι στις ΗΠΑ. Μετά την εκλογή του Λέοντος η αξία του έχει «απογειωθεί».

Το σπίτι είχε αναρτηθεί προς πώληση στις 5 Μαΐου για 245.957 δολάρια. Ο ιδιοκτήτης του, ωστόσο, όταν έμαθε ότι ο ηγέτης της Καθολικής Εκκλησίας έζησε εκεί, το απέσυρε από την αγορά, με σκοπό να ανεβάσει την τιμή ή να το μετατρέψει σε μουσείο ή ιστορικό αξιοθέατο.

Το είχε αγοράσει μόλις πριν έναν χρόνο για 66.000 δολάρια. Εκτιμάται πως η αξία του θα υπερδιπλασιαστεί και ίσως ξεπεράσει τις 500.000 δολάρια.

«Είναι σαν να κέρδισε το λαχείο. Ποιες είναι οι πιθανότητες;» σχολίασε ο μεσίτης Στιβ Μπάντσικ σχετικά με την απόφαση του ιδιοκτήτη να αποσύρει το ακίνητο.

«Η τιμή ήταν στις 200.000 δολάρια, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να το πουλήσει τώρα σε αυτή την τιμή με όλη την αξία που απέκτησε. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί σκέφτονται να το αξιοποιήσουν για ξεναγήσεις», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τελευταίες 24 ώρες ήταν πολύ ενδιαφέρουσες, με όλη αυτή τη δραστηριότητα, τις προσφορές, τα τηλεφωνήματα και τον κόσμο που θέλει να το δει».

The childhood home of Pope Leo XIV in southeast suburban Dolton was up for sale until Thursday when the owner realized he held the keys to a now-historic site.https://t.co/FYOXBRUm8t

— Chicago Sun-Times (@Suntimes) May 9, 2025