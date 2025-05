«Σκουπίδια» οι σημαίες της Παλαιστίνης, «αποκρουστική» η Mαρίνα Σάττι: Η Έντεν Γκολάν του Ισραήλ για τη Eurovision

Η Έντεν Γκολάν, η τραγουδίστρια που εκπροσώπησε το Ισραήλ στη Eurovision 2024 παρά τις καταγγελίες για συμμετοχή της χώρας από ακτιβιστές και άλλες χώρες μετά τη Γάζα -η EBU είχε αποκλείσει τη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία-, παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Walla για την «τραυματική εμπειρία της».

Η Γκολάν αναφέρθηκε στις αποδοκιμασίες που δέχτηκε και τη «φρικτή συμπεριφορά ορισμένων τραγουδιστών πίσω από τις σκηνές» -ανάμεσα σε αυτούς η Μαρίνα Σάττι που εκπροσώπησε την Ελλάδα.

«Μετά τις 7 Οκτωβρίου, δεν κοιμόμουν τη νύχτα. Περνάμε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Όλοι οι όμηροι, αυτό είναι ένα θέμα που δεν με αφήνει αδιάφορη ούτε στιγμή. Είχα επίσης όνειρα όπου ξυπνούσα στη μέση της νύχτας, γιατί με απήγαγαν και με πυροβολούσαν. Δεν θέλω καν να σκεφτώ τι περνούν όλοι οι όμηροι. Ελπίζω, να επιστρέψουν όλοι σύντομα στο σπίτι τους» είπε.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχει περάσει ένας χρόνος. Δεν θα το χωνέψω ποτέ. Είναι πραγματικά μια εμπειρία μιας ζωής, ειδικά τη χρονιά που ήμουν εκεί. Φέτος, για παράδειγμα, ξέρουμε σχεδόν τι να περιμένουμε. Αλλά ήταν η πρώτη φορά μετά τις 7 Οκτωβρίου, ήμασταν στην κορύφωση του πολέμου, και κανείς δεν ήξερε τι να περιμένει -από απειλές θανάτου μέχρι τις ακραίες αποδοκιμασίες, δεν περίμενα τόση αντίδραση. Δεν ξέρω πώς το άντεξα. Είμαι πολύ δυνατός άνθρωπος, πάντα ήμουν. Μεγάλωσα στη Μόσχα και μπήκα στη show business σε πολύ νεαρή ηλικία και ωρίμασα πολύ γρήγορα. Αυτά είναι πράγματα που με έκαναν να οχυρωθώ. Χωρίς αυτές τις προηγούμενες εμπειρίες, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να διαχειριστώ όλο αυτό το μίσος. Είναι σημαντικό να έχει αυτοεκτίμηση και να ξέρεις τι κουβαλάς» πρόσθεσε η Γκολάν.

«Αντιπροσώπευα κάτι που αγαπώ πολύ, και ήμουν σίγουρη για το τραγούδι. Έκανα πολλή δουλειά για τη σκηνική παρουσία. Στο τέλος της ημέρας, κουβαλώντας όλο αυτό το βάρος στους ώμους μου και όλη αυτή την τρελή ευθύνη, απλά διάλεξα να το απολαύσω και να μην αφήσω αυτές τις σκέψεις να με σκοτεινιάσουν. Κάπως έτσι, άντεξα Δεν ξέρω πώς. Μερικές φορές εμφανίζονται βίντεο από τότε, και βλέπω ότι στην αίθουσα δεν μπορούσαν να με ακούσουν. Δεν ντρέπομαι να πω ότι είμαι πολύ περήφανη για τον εαυτό μου για ό,τι πέρασα. Αυτό θα μπορούσε να αφήσει ένα σημάδι και βαθύ τραύμα σε ένα άτομο. Το μετέτρεψα σε δύναμή μου» συνέχισε.

«Είμαστε επάνω στη σκηνή με ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου οπότε δεν θα έπρεπε να ακούω τι συμβαίνει γύρω μου. Ήξερα ότι θα υπήρχαν αποδοκιμασίες, αλλά νόμιζα ότι δεν θα άκουγα τίποτα. Νόμιζα ότι θα άκουγα μόνο τη μουσική και τη φωνή μου να τραγουδά. Έτσι, στις πρώτες πρόβες με το κοινό, σοκαρίστηκα γιατί συνειδητοποίησα ότι όλα όσα είχα προετοιμάσει στο μυαλό μου δεν ήταν έτσι, και τώρα έπρεπε να διαχειριστώ όλο αυτό -δεν μπορούσα να το αφήσω να με επηρεάσει. Θυμάμαι ότι κατεβήκαμε από τη σκηνή και οι χορευτές άρχισαν να κλαίνε. Όλη η αποστολή έκλαιγε, ο PR manager έκλαιγε. Ήταν δύσκολο» λέει η Γκολάν.

«Είναι προσβλητικό. Η μαμά μου μου είπε, ‘Δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Έκλαψα όταν είδα την κόρη μου έτσι, ήρθε μόνο για να τραγουδήσει.’ Την πλήγωσε ότι έπρεπε να το βιώσω αυτό, και πραγματικά, αν το σκεφτώ λογικά, ποιο 20χρονο θα έπρεπε να περάσει κάτι τέτοιο; Γιατί; Ήρθαμε να κάνουμε μουσική, να τραγουδήσουμε, να διασκεδάσουμε. Ναι, υπάρχει και το κομμάτι όπου εκπροσωπούμε τη χώρα, αλλά κανείς δεν θα έπρεπε να περάσει από αυτό. Ούτως ή άλλως, είδα ότι όλοι έκλαιγαν. Με κάποιο τρόπο, συγκέντρωσα τον εαυτό μου» είπε.

«Το μετατρέψαμε σε κάτι καλό. Θυμάμαι τη δεύτερη πρόβα. Μίλησα στον εαυτό μου, έκανα πολλή δουλειά με μένα για αυτό. Θυμάμαι ότι στη δεύτερη πρόβα, αποδοκιμάστηκα στην αρχή. Ανέπνευσα και είπα στον εαυτό μου, ‘Δεν με νοιάζει, δεν με ενοχλεί.’ Στη μέση του τραγουδιού, οι αποδοκιμασίες έγιναν πιο δυνατές, και βγήκε φωτιά από μέσα μου. Κατέβηκα από τη σκηνή και είπα, ‘Θέλω να με αποδοκιμάσουν ακόμα περισσότερο!’ Αυτό μου έδωσε τόση δύναμη και φωτιά, και μετέτρεψα όλο αυτό το μίσος σε δύναμη και αγάπη. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο κλικ που συνέβη μέσα μου, που άλλαξε όλη την εμπειρία. Οι άνθρωποι με ρωτούν αν θα το έκανα ξανά, με όλες τις αποδοκιμασίες και το μίσος. Η απάντηση είναι ναι» πρόσθεσε η Γκολάν.

Στη συνέντευξη η Γκολάν μίλησε για απειλές θανάτου εκτός Eurovision. «[Στη Eurovision] Υπήρχε απίστευτη ασφάλεια, και ήξεραν τι να κάνουν. Είχα οκτώ σωματοφύλακες γύρω μου, ελικόπτερα, τα πάντα. Διάλεξα να μην εστιάσω σε αυτό. Αλλά στο Ισραήλ, πριν τη Eurovision, ειδικά όταν υπήρχαν απειλές θανάτου εναντίον μου, λέγοντας ότι θα με ανατινάξουν και θα με κάνουν στόχο, σε κάποιο σημείο οι γονείς μου, που ήθελαν να πετάξω, είπαν, ‘Έντεν, δεν ξέρουμε αν αξίζει τη ζωή σου.’ Έφτασε στο σημείο που σκέφτηκα, ‘Ω, τι θα γίνει αν δεν επιστρέψω;’ Είχα εικόνες στο μυαλό μου να στέκομαι στη σκηνή, να τραγουδάω και να με πυροβολούν».

«Ο νους φαντάζεται τα χειρότερα. Στο Eurovision, όλοι περνούν από ελέγχους, η αίθουσα είναι ασφαλής, αλλά παρ’ όλα αυτά, μετά από τόσες απειλές που έχω δεχτεί, μετά από όλα τα άρθρα στην τηλεόραση και παγκοσμίως, οι χειρότερες σκέψεις περνούν από το μυαλό σου. Υπήρξαν νύχτες που κοιμήθηκα λιγότερο. Και εκεί, στo Μάλμο, είπα στον εαυτό μου, δεν θα ασχοληθώ με τον φόβο. Το ξεφορτώθηκα από το μυαλό μου. Δεν είχα αυτές τις σκέψεις. Διάλεξα να μην ασχολούμαι με αυτό» είπε.

Aπαντώντας στο ποιοι εκπρόσωποι από άλλες χώρες ήταν οι πιο υποστηρικτικοί και ποιοι οι πιο «αποκρουστικοί» η Γκολάν είπε:

«Από πού να αρχίσω; Από τις 37 χώρες, θα έλεγα ότι ίσως τέσσερις ήταν ευγενικές. Η Τάλι από το Λουξεμβούργο, την αγαπώ, είναι πραγματικά μια ψυχή και ταλαντούχα, και δεν φοβόταν τίποτα δημόσια. Η εκπρόσωπος από τη Γαλλία μου είπε πίσω από τη σκηνή ‘Τι νούμερο!’ και η εκπρόσωπος από τη Γερμανία ήταν πολύ γλυκιά.

Για τους πιο αποκρουστικούς μπορείς να διαλέξεις, Ιρλανδία, Ελλάδα ή Ολλανδία. Αλλά karma is a bitch [σσ. έκφραση που σημαίνει, ό,τι δίνεις παίρνεις]! Ω, μπορώ να το πω αυτό; Έτσι και αλλιώς, όλα επιστρέφουν. Πραγματικά πιστεύω στην κακή τύχη και την ενέργεια. Ενάντια σε όλο το μίσος γύρω, ήρθα μόνο με αγάπη. Πιστεύω ότι επιστρέφει, και το είδα να επιστρέφει, ακόμα και από ανθρώπους που δεν είναι Ισραηλινοί ή Εβραίοι από όλο τον κόσμο».

