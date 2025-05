Γάζα: Μπορεί να εκτυλίσσεται «μια ακόμα Νάκμπα» στα παλαιστινιακά εδάφη προειδοποιεί ο ΟΗΕ

Ο κόσμος μπορεί να είναι μάρτυρας «μιας ακόμα Νάκμπα» (σ.σ. Καταστροφή) στα παλαιστινιακά εδάφη, προειδοποίησε σήμερα ειδική επιτροπή του ΟΗΕ, αναφερόμενη στον μεγάλο εκτοπισμό των Παλαιστινίων κατά τη διάρκεια του πολέμου που συνόδευσε την ίδρυση του Ισραήλ το 1948, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

«Το Ισραήλ συνεχίζει να προκαλεί αδιανόητα δεινά στους ανθρώπους που ζουν υπό την κατοχή του, επεκτείνοντας παράλληλα την ταχεία κατάσχεση εδαφών στο πλαίσιο των ευρύτερων αποικιακών του φιλοδοξιών», προειδοποίησε η ad hoc επιτροπή του ΟΗΕ, αρμόδια για τη διερεύνηση των ισραηλινών μεθόδων που πλήττουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των Παλαιστινίων.

«Αυτό που βλέπουμε θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μια νέα Νάκμπα. Ο στόχος μιας ακόμη μεγαλύτερης αποικιακής επέκτασης είναι ξεκάθαρα η προτεραιότητα της κυβέρνησης του Ισραήλ», έκρινε σε έκθεσή της η επιτροπή αυτή, μετά την επιτόπια αποστολή που πραγματοποίησε στην Ιορδανία.

🚨UN Special Committee: «Israel continues to inflict unimaginable suffering on the people living under its occupation, whilst expanding confiscation of land as part of its colonial aspirations. What we are witnessing could very well be another Nakba».https://t.co/a8bT2RYwGO pic.twitter.com/iNO0sTqpUU

— UN Palestinian Rights Committee (@UNISPAL) May 9, 2025