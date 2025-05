Ατζέντης Κωνσταντέλια: «Δεν φεύγει από τον ΠΑΟΚ για να πάει στη Ρωσία»

Ο ατζέντης του Γιάννη Κωνσταντέλια, Λεωνίδας Αθανασούλας, διέψευσε κατηγορηματικά πως ο πελάτης του προτίθεται να φύγει από τον ΠΑΟΚ για να πάρει μεταγραφή στη Ζενίτ.

Την Πέμπτη, ένα ρεπορτάζ Ρώσου δημοσιογράφου, ανέφερε πως ο σύλλογος της Αγίας Πετρούπολης δίνει 20 εκατομμύρια στον Δικέφαλο του Βορρά για την αγορά του 22χρονου Βολιώτη και πως οι δύο σύλλογοι βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο, γρήγορα ο ρωσικός σύλλογος διέψευσε το ρεπορτάζ και η επόμενη πλέον διάψευση έρχεται από την πλευρά του παίκτη. Ο ατζέντης του ποδοσφαιριστή τόνισε σε δήλωσή του πως ο διεθνής μεσοεπιθετικός δεν έχει καμία πρόθεση να αφήσει τον ΠΑΟΚ για να πάει στο πρωτάθλημα της Ρωσίας, με τις ομάδες της χώρας άλλωστε να είναι αποκλεισμένες και από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις λόγω της εισβολής στην Ουκρανία. «Ο Γιάννης δεν σκοπεύει να φύγει από τον ΠΑΟΚ και να πάρει μεταγραφή σε μία ομάδα από το ρωσικό πρωτάθλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

