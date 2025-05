Η πορεία της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία είχε ουσιαστικό αντίκτυπο στην παγκόσμια ισορροπία ισχύος, υποστηρίζει ο πρώην υπουργός Άμυνας και νυν γραμματέας του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Σεργκέι Σοϊγκού σε άρθρο που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Rossiyskaya Gazeta.

«Οι πρωταρχικές απειλές για την ασφάλεια της χώρας μας έχουν εντοπιστεί ως απόπειρες υπονόμευσης της κρατικής κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητάς της, καθώς και τη διάβρωση των παραδοσιακών πνευματικών και ηθικών αξιών της πολυεθνικής κοινωνίας της Ρωσίας», σημείωσε.

«Η απόφαση που ελήφθη για την εξουδετέρωση αυτών των απειλών μέσω της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία και η πορεία αυτής της επιχείρησης επηρέασε σημαντικά την ισορροπία ισχύος σε παγκόσμια κλίμακα», πρόσθεσε ο Σοϊγκού.

The course of the special military operation in Ukraine has had a substantial impact on the global balance of power, Secretary of the Russian Security Council Sergey Shoigu said in an article published in Rossiyskaya Gazeta:https://t.co/QnABVkAYAb pic.twitter.com/loA3yhRSmv

— TASS (@tassagency_en) May 6, 2025