Σπουδαία ανατροπή και πρόκριση για τη Σάκκαρη στη Ρώμη (2-1)

Η Μαρία Σάκκαρη νίκησε με ανατροπή την Μάγια Χβάλισκα (2-1 σετ) και προκρίθηκε στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά της Ρώμης.

Η Ελληνίδα τενίστρια ξεπέρασε το πολύ κακό ξεκίνημα (έχασε τα πρώτα τέσσερα γκέιμ), επικράτησε της 23χρονης Πολωνής με 3-6, 6-3, 6-1 στον 2ο προκριματικό και περιμένει πλέον να μάθει την αντίπαλό της στον πρώτο γύρο.

Όπως και στο χθεσινό (5/5) ματς με τη Γαλλίδα Κλοέ Πακέ, η Σάκκαρη άργησε να βρει ρυθμό και έχασε σχετικά εύκολα το πρώτο σετ, ενώ δέχθηκε νωρίς break και στο δεύτερο (2-1).

Από και πέρα, όμως, ανέβασε την απόδοσή της και κυριάρχησε, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι στο τρίτο σετ έχασε το πρώτο γκειμ (όπου είχε τέσσερα break points χωρίς να τα αξιοποιήσει) και στη συνέχεια πήρε έξι συνεχόμενα.

Maria Sakkari into the main draw in Rome following another comeback win

3-6 6-3 6-1 over Maja Chwalinska pic.twitter.com/cbhXQkGVsr

