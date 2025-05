Ένα μικρό αεροπλάνο συνετρίβη σε μια γειτονιά της Σίμι Βάλεϊ ξημερώματα Κυριακής ώρα Ελλάδας, σκοτώνοντας ένα άτομο που επέβαινε στο αεροσκάφος και προκαλώντας ζημιές σε δύο σπίτια, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά συνεργεία και αστυνομικοί απέκλεισαν τους δρόμους, προειδοποιώντας τον κόσμο να μείνει μακριά από την περιοχή. Καπνός φαινόταν να βγαίνει από τη στέγη ενός σπιτιού στο τμήμα Wood Ranch της Σίμι Βάλεϊ, μιας κοινότητας σχεδόν 50 μίλια βορειοδυτικά του Λος Άντζελες.

Μεταξύ των δύο σπιτιών διακρίνονταν συντρίμμια. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της κομητείας Βεντούρα επιβεβαίωσε ότι οι κάτοικοι βρίσκονταν μέσα και στα δύο σπίτια εκείνη τη στιγμή, αλλά εκκενώθηκαν και δεν ανέφεραν τραυματισμούς. Και τα δύο σπίτια υπέστησαν δομικές ζημιές και επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά, δήλωσαν οι αρχές.

Περίπου 40 πυροσβέστες βρίσκονταν επί τόπου. Αφού έσβησαν οι φλόγες, άρχισαν να εργάζονται για την ανατίναξη και τη διάσωση.

#meadowincident; VCFD is on scene of a small, single engine fixed-wing aircraft that crashed into two structures in the 200 block of High Meadow Street in the Wood Ranch area of Simi valley. The structures are both two-story, single-family homes that were impacted by fire and… pic.twitter.com/W4L18G1dbj

— VCFD PIO (@VCFD_PIO) May 3, 2025