Γουίλις: «Δείξτε στον Αταμάν τον σεβασμό που του αξίζει» (pic)

Το Game 4 της Αναντολού Έφες με τον Παναθηναϊκό στιγματίστηκε από την απόφαση του Εργκίν Αταμάν να αποχωρήσει λίγο πριν το τέλος του ματς μετά τις αποδοκιμασίες που δέχθηκε από τους οπαδούς των Τούρκων.

Ο Ντέρεκ Γουίλις πήρε θέση για το συμβάν, τονίζοντας πως η οπαδοί του συλλόγου θα πρέπει να δείξουν στον έμπειρο τεχνικό τον σεβασμό που του αξίζει καθώς έχει προσφέρει πολλά στο κλαμπ.

«Για να είμαστε δίκαιοι με τον Αταμάν, έχει φέρει μεγάλη δόξα στην Εφές τα τελευταία χρόνια. Η οικογένειά μου ήλπιζε να κερδίσει πέρυσι, μετά την απώλεια του πατέρα του, και πιστεύαμε πως θα ήταν υπέροχο για εκείνον να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Προσφέρει θέαμα στη σειρά, οπότε παρακαλώ δείξτε του τον σεβασμό που του αξίζει».

To be fair on Ataman he has brought Efes a lot of glory in recent years. My family hoped he won last year with the loss of his father and we thought this would be amazing for him to have the championship. He brings entertainment to the series so please show him the respect

