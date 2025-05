Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν στη Μαδρίτη κατά τη διάρκεια ενός event με τον Paul Kalkbrenner, όταν ένας νεαρός τον πλησίασε επιθετικά. Το περιστατικό σημειώθηκε σε ένα από τα πιο γνωστά φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής, το «Elrow Town», όπου συμμετέχουν περισσότεροι από 50 DJ από όλο τον κόσμο, ανάμεσά τους και ο Paul Kalkbrenner.

Ο Γερμανός παραγωγός techno μουσικής δεν φανταζόταν τι επρόκειτο να συμβεί. Ενώ βρισκόταν στο σετ του, ένας νεαρός ανέβηκε αιφνιδιαστικά στο DJ booth. Αρχικά, το κοινό θεώρησε πως επρόκειτο για θαυμαστή, όμως εκείνος πλησίασε και του επιτέθηκε.

Πλάνα από το περιστατικό, που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, καταγράφουν έναν άνδρα να σκαρφαλώνει στο DJ booth κρατώντας τη μπλούζα του. Τη στιγμή που πηδάει πίσω από τα deck, ο Paul Kalkbrenner φαίνεται να αντιδρά προσπαθώντας να προστατευτεί. Ο νεαρός τον αρπάζει απότομα και του κάνει κεφαλοκλείδωμα.

Horrible scenes from Madrid as Paul Kalkbrenner is attacked on stage at Elrow Town 🤬 pic.twitter.com/FtcKs7P9IR

Shocking scene last night at Elrow Town Festival in Madrid: while Paul Kalkbrenner was headlining, a festival-goer stormed the stage and violently attacked the German artist during his set. Fortunately, Paul Kalkbrenner was not injured. 🙏 pic.twitter.com/nNJSF9BKH5

— Ibiza 1 Radio 94.1 FM (@Ibiza1radio) May 2, 2025