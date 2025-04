Χάνσι Φλικ:«Κάθε ομοσπονδία νοιάζεται για τους συλλόγους της, αλλά όχι εδώ» (pic)

Ο Χάνσι Φλικ μίλησε για την διαχείριση της ισπανικής Ομοσπονδίας για τις ώρες των αγώνων εκφράζοντας τα έντονα παράπονα του.

Παράλληλα, ο Γερμανός τεχνικός της Μπαρτσελόνα απόρησε για την ώρα έναρξης του αγώνα κόντρα στην Θέλτα.

«Κάθε ομοσπονδία ή κάθε πρωτάθλημα νοιάζεται για τους συλλόγους του, αλλά εδώ δεν το κάνουν.

Μας επιτρέπουν να παίζουμε και μετά να επιστρέφουμε στις 5 ή 6 το πρωί. Είναι απίστευτο.

🚨 Hansi Flick: “Why can’t we play at 6:00 PM? We usually play here at that time, so why not there? Give me one reason”.

“I want to know who is responsible for this. For me, this is shocking”. pic.twitter.com/9cFh2AQ0Xn

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 18, 2025