Συναγερμός στη Βοστώνη: Φορτηγό έπεσε σε πεζούς – Αναφορές για έξι τραυματίες

Έξι άτομα τραυματίστηκαν όταν ένα φορτηγό έπεσε πάνω σε πεζοδρόμιο στο τμήμα Chinatown της Βοστώνης σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ο οδηγός παγιδεύτηκε μέσα στο φορτηγό, το οποίο αναποδογύρισε κατά τη σύγκρουση, και χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί, σύμφωνα με τις ραδιοφωνικές μεταδόσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Broadcastify. Οι μεταδόσεις ανέφεραν ότι χτυπήθηκαν πέντε πεζοί και ο οδηγός.





Οι πυροσβέστες απελευθέρωσαν τον εγκλωβισμένο οδηγό του φορτηγού από την καμπίνα του, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Βοστώνης, η οποία σημείωσε ότι το όχημα είχε χτυπήσει πολλούς στύλους κατά μήκος του δρόμου και είχε κολλήσει ανάμεσα σε έναν στύλο και ένα κτίριο στην οδό Κνέλαντ

Companies responded to Kneeland & HarrisonAve for a truck that struck multiple poles and was wedged between a pole and the building . Firefighters used extrication tools to removed the trapped driver from the cab of truck . pic.twitter.com/VgqMPBkFrI

— Boston Fire Dept. (@BostonFire) April 1, 2025