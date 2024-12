Ολα όσα γνωρίζουμε για τη φονική επίθεση στο Μαγδεμβούργο

Λίγο μετά τις 20:00 (ώρα Ελλάδος) ένα μαύρο αυτοκίνητο τύπου SUV και μάρκας BMW έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πλήθος που ήταν συγκεντρωμένο σε υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων – ενός ενήλικου και ενός παιδιού – και τον τραυματισμό πενήντα άλλων (στη φωτογραφία από το Reuters/Axel Schmidt, επάνω, το μαύρο αυτοκίνητο με το οποίο εξαπολύθηκε η επίθεση).

Ο οδηγός του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου, ένας 50χρονος σαουδάραβας γιατρός από τη γειτονική πόλη του Μπέρνμπουργκ, συνελήφθη άμεσα και βρίσκεται σ’ εξέλιξη έρευνα για τα κίνητρά του, τα οποία, σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel «σχεδόν αποκλείεται» να είναι ισλαμιστικά.

Ο φερόμενος ως δράστης εργαζόταν ως γιατρός στο ψυχιατρικό τμήμα κλινικής στο Μπέρνμπουργκ

#فوری🚨 حمله تروریستی در آلمان.

یه پزشک مسلمان سعودی با ماشین به قلب جمعیت بازار کریسمس ماگدبورگ زده و حداقل دو نفر(از جمله یه کودک) رو کشته و بیش از ۶۰ نفر زخمی شدند. هنرنمایی دیگه‌ای از پیروان دین صلح که برای چپولهای آلمان تو انتخابات آتی گرون تموم میشه#Magdeburg pic.twitter.com/cfj8LoQafy — 𓄂✺Yaar – يار ‌‌قدیمی🎗️ (@YaarDabestaani) December 20, 2024

O Ταλέμπ Α. έφθασε στη Γερμανία το 2006 από τη Σαουδική Αραβία και από το 2016 έχει λάβει καθεστώς ασύλου ως πολιτικός πρόσφυγας.

Ηταν μάλιστα εξέχον μέλος της κοινότητας αυτοεξόριστων Σαουδαράβων στη Γερμανία και λειτουργούσε ως σημείο επαφής των συμπατριωτών του αιτούντων άσυλο, κυρίως των γυναικών, ενώ ήταν ιδιαίτερα ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με αναρτήσεις του τοποθετείτο συχνά εναντίον του Ισλάμ, πολύ πιο εντατικά μάλιστα από τις 11 Νοεμβρίου, υποδηλώνοντας ότι μπορεί να αισθανόταν καταδιωκόμενος στη Γερμανία, η οποία φοβόταν ότι «εξισλαμίζεται».

Σύμφωνα με το RTL, το τελευταίο διάστημα εξέφραζε τη δυσαρέσκειά του για την πολιτική των κρατών του Κόλπου και υποστήριζε την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), ήταν θαυμαστής του Ελον Μασκ, ενστερνιζόταν πολλές θεωρίες συνωμοσίας και δεν ήταν γνωστός στις γερμανικές αρχές ως ριζοσπαστικοποιημένος.

Suspect in Germany Christmas Terror attack is Saudi Arabian born in 1974 📌 Magdeburg, Germany,#Magdeburg https://t.co/3anVVgevU0 pic.twitter.com/MfOgJ2RRLX — Culture War (@CultureWar2020) December 20, 2024

Ο 50χρονος Σαουδάραβας εργαζόταν ως γιατρός στο ψυχιατρικό τμήμα κλινικής στο Μπέρνμπουργκ, περίπου 50 χιλιόμετρα νοτίως του Μαγδεμβούργου.

«Αποκήρυξε το Ισλάμ»

Η ραδιοτηλεόραση Δυτικής Γερμανίας WDR ανέφερε ότι ο Ταλέμπ Α. αποκήρυξε το Ισλάμ ήδη στο τέλος της δεκαετίας του 1990 και πριν οκτώ χρόνια, μέσω επιστολής του, είχε προτείνει στην AfD να δημιουργήσει ακαδημία για πρώην μουσουλμάνους.

Profondément choqué face à l’horreur qui frappe ce soir le marché de Noël de Magdebourg en Allemagne. Je pense aux victimes, aux blessés ainsi qu’à leurs proches et à leurs familles. La France partage la douleur du peuple allemand et exprime toute sa solidarité. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 20, 2024

Τις επόμενες ώρες αναμένονται στο Μαγδεμβούργο ο καγκελάριος Ολαφ Σολτς και η ομοσπονδιακή υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ.

Horrific scenes from a Christmas market in #Magdeburg. I have reached out to @Bundeskanzler to offer my condolences. My thoughts are with the victims and their families. #NATO stands with #Germany. — Mark Rutte (@SecGenNATO) December 20, 2024

Στο μεταξύ, τη συμπαράστασή τους στα θύματα και στις οικογένειές τους εξέφρασαν μεταξύ άλλων ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δήλωσε «βαθιά συγκλονισμένος» από τον «τρόμο που έζησαν χθες οι επισκέπτες της χριστουγεννιάτικης αγοράς, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο οποίος έγραψε στο «Χ» ότι επικοινώνησε με τον καγκελάριο Ολαφ Σολτς για να του εκφράσει τη συμπαράστασή του και ο αντιπρόεδρος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζ.Ντ. Βανς, ο οποίος έγραψε «τι φρικτή επίθεση τόσο κοντά στα Χριστούγεννα!».

«Συγκλονισμένος από την τραγική επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο», δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Deeply shocked by the tragic attack at the Christmas market in Magdeburg. Our thoughts are with the victims, their families, and all those affected. Greece stands in full solidarity with the German people during this difficult time. Violence has no place in our societies. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) December 20, 2024

Ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ εξέφρασε επίσης τη συμπαράσταση του Αντόνιο Γκουτέρες και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Our prayers go to the people affected by this terrible attack on a Christmas market in Germany. What a ghastly attack so close to Christmas. — JD Vance (@JDVance) December 20, 2024

Το κίνητρο…

Σχετικά με το κίνητρο του δράστη, ο πρωθυπουργός της Σαξονίας-Ανχαλτ Ράινερ Χάζελοφ δήλωσε ότι οι έρευνες συνεχίζονται, σημείωσε ωστόσο ότι «λόγω της σφοδρότητας της επίθεσης», πιθανόν την υπόθεση ν’ αναλάβει ο ομοσπονδιακός γενικός εισαγγελέας, κάτι που θα σήμαινε ότι το κίνητρο θεωρείται τρομοκρατικό.

Η Σαουδική Αραβία πάντως εξέφρασε την αλληλεγγύη της στον γερμανικό λαό και στις οικογένειες των θυμάτων και επιβεβαίωσε την πολιτική της για «αποκήρυξη της βίας».

#Statement | The Foreign Ministry expresses the Kingdom of Saudi Arabia’s condemnation of the incident that took place in a market in the city of Magdeburg in the Federal Republic of Germany in which a car plowed into crowds, resulting in the death and injury of a number of… pic.twitter.com/Ozc85f0GpZ — Foreign Ministry 🇸🇦 (@KSAmofaEN) December 21, 2024

Το περιοδικό Der Spiegel έκανε λόγο για «μυστηριώδες κίνητρο», σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι ένα ισλαμιστικό «σχεδόν αποκλείεται».

Πηγή: ΑΠΕ