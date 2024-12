Ένα αυτοκίνητο έπεσε σήμερα (20/12) πάνω σε μια ομάδα ανθρώπων στο Μαγδεμβούργο, συγκεκριμένα σε χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης της βόρειας Γερμανίας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν «αρκετοί σοβαρά τραυματίες», μετέδωσαν αρκετά μέσα ενημέρωσης και ανέφεραν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, περισσότεροι από 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες υπάρχουν αρκετοί νεκροί, μεταδίδει το περιφερειακό μέσο ενημέρωσης Volksstimme.

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τον ακριβή απολογισμό: «ένα περιστατικό» στη χριστουγεννιάτικη αγορά, «στο οποίο εμπλέκεται ένα αυτοκίνητο» άφησε «αρκετούς σοβαρά τραυματίες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών του Μαγδεμβούργου.

An attack has taken place at a Christmas market in Magdeburg, Germany.

Several people are dead and injured, according to MDR. pic.twitter.com/LRjCu82QtS

— Visegrád 24 (@visegrad24) December 20, 2024