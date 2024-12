Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, το ένα παιδί, αφού ένα αυτοκίνητο φέρεται να πέρασε 400 μέτρα μέσα από το πλήθος στη γερμανική πόλη το βράδυ της Παρασκευής. Ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να έχει συλληφθεί σύμφωνα με όλες τις επίσημες πηγές, όπως έμαθε το βράδυ το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων μέσω κυβερνητικών κύκλων στο Μαγδεμβούργο.

Εξήντα άνθρωποι τραυματίστηκαν, 15 από αυτούς βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τις αρχές της πόλης. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το πρακτορείο, μια σκούρα BMW φαίνεται ότι έπεσε κατευθείαν πάνω στο πλήθος στη χριστουγεννιάτικη αγορά, με κατεύθυνση προς το δημαρχείο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης της Σαξονίας-Άνχαλτ, Ματίας Σούπε, το περιστατικό ήταν «πιθανότατα επίθεση». Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πόλης Μίχαελ Ράιφ, η αρχική αναφορά έκανε λόγο για «επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά», κάτι που πρέπει να μεταφέρεται με επιφυλάξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες από κύκλους ασφαλείας, ο συλληφθείς ύποπτος δεν ήταν προηγουμένως γνωστός στις γερμανικές αρχές ως ισλαμιστής. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, ο άνδρας φέρεται να είναι περίπου 50 ετών και να κατάγεται από τη Σαουδική Αραβία. Λέγεται ότι είναι γιατρός που ασκούσε το επάγγελμα στο Μπέρνμπουργκ και εισήλθε για πρώτη φορά στη Γερμανία το 2006.

Τουλάχιστον 60 άνθρωποι τραυματίστηκαν, δήλωσε ο Ράινερ Χάσελοφ, πρωθυπουργός του κρατιδίου της Σαξονίας-Άνχαλτ, όπου το Μαγδεμβούργο είναι η πρωτεύουσα. Ένας από τους νεκρούς ήταν ένα μικρό παιδί, πρόσθεσε ο Χάσελοφ.

Η αστυνομία συνέλαβε τον ύποπτο δράστη, τον οποίο ο Χάσελοφ περιέγραψε ως γιατρό από τη Σαουδική Αραβία που ενεργούσε μόνος του.

«Πρόκειται για μια τρομερή τραγωδία. Είναι μια καταστροφή για την πόλη του Μαγδεμβούργου, για το κρατίδιο και για τη Γερμανία γενικότερα», δήλωσε ο Χάσελοφ.

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς σχολίασε το σοκαριστικό περιστατικό: «Οι αναφορές από το Μαγδεμβούργο υποδηλώνουν κάτι κακό. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και στο λαό του Μαγδεμβούργου. Οι ευχαριστίες μου πηγαίνουν στους αφοσιωμένους διασώστες σε αυτές τις ώρες αγωνίας».

Ο υποψήφιος καγκελάριος των Χριστιανοδημοκρατών, Φρίντριχ Μερτς έκανε λόγο για δυσάρεστα νέα σε ανάρτησή του στο Χ, αναφέροντας συγκεκριμένα «οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που φροντίζουν τους τραυματίες επί τόπου».

Η επικεφαλής του AfD Άλις Βάιντελ έγραψε επίσης σε ανάρτηση «οι εικόνες από το Μαγδεμβούργο είναι συγκλονιστικές! Οι σκέψεις μου είναι με τις οικογένειες των νεκρών και τους τραυματίες. Πότε θα τελειώσει αυτή η τρέλα;».

