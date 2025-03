Περισσότεροι από 300.000 Καναδοί έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σε περιοχές του Οντάριο καθώς παγοθύελλα σαρώνει αυτήν την επαρχία του Καναδά, σύμφωνα με την εταιρεία Hydro One (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Καναδά εξέδωσε προειδοποιήσεις για χιονόνερο στην Οτάβα και σε τμήματα του Κεμπέκ και του Οντάριο μέχρι το πρωί σήμερα Δευτέρα. Υπάρχει επίσης κίνδυνος οι παγωμένες χιονονιφάδες να μετατραπούν σε χαλάζι.

#ONStorm #ONwx Ice Storm – Barrie, ON (March 30, 2025)

We’re starting to see devastating reports coming out of the hardest hit regions in Central Ontario from this ice storm.

Tree after tree taken down by the ice in the north end of Barrie.

Thank you to Adrienne for sharing… pic.twitter.com/7TU2sDRVZx

— Instant Weather Ontario ⛈️ (@IWeatherON) March 30, 2025