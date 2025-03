Μπαρτσελόνα: Επιστρέφει ο Τερ Στέγκεν, έβγαλε μέρος της προπόνησης (pics)

Ο Τερ Στέγκεν τον περασμένο Σεπτέμβρη υπέστη έναν τραυματισμό που τον άφησε εκτός δράσης για πολλούς μήνες, αφήνοντας ένα τεράστιο πλήγμα στην Μπαρτσελόνα.

Που εν τέλει βρήκε τον προσωρινό (;) αντικαταστάτη του Γερμανού τερματοφύλακα , που λέγεται Βόιτσεχ Σέζνι και έχει βοηθήσει τα μέγιστα στους «Καταλανούς» παρότι είχε ανακοινώσει ότι σταματάει το ποδόσφαιρο.

Σύμφωνα λοιπόν, με τη «Mundo Deportivo», ο 34χρονος πορτιέρε κατάφερε να βγάλει μέρος της προπόνησης και εκτιμάται ότι στα τέλη Απριλίου θα μπορεί να αγωνιστεί εκ νέου με τα Μπλαουγκράνα.

🚨🇩🇪 Marc André ter Stegen, preparing his return on the pitch after injury as he did initial part of training session with Barcelona squad today.

He’s not fully ready yet but getting closer. pic.twitter.com/HDC44xxEjD

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 31, 2025