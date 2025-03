Έχουν αξίες, έχουν στιλ: Η Άννα Γουίντουρ όρισε το πιο επιδραστικό ζευγάρι της showbiz σήμερα

«Έχουν αξίες και έχουν απίθανο στιλ», είπε η Άννα Γουίντουρ για τη Ριάνα και τον σύντροφο και πατέρα των παιδιών της A$AP Rocky.

Η ισχυρή γυναίκα της μόδας Άννα Γουίντουρ, 75, αποκάλυψε πρόσφατα στο Entertainment Tonight ότι πιστεύει ότι ο συμπρόεδρός της στο Met Gala του 2025, A$AP Rocky και η επί χρόνια σύντροφός του, Ριάνα είναι το ζευγάρι με τη μεγαλύτερη επιρροή στη βιομηχανία της μόδας.

«Πρώτα απ’ όλα, είναι πολύ ταλαντούχοι, έχουν πολύ λάμψη, νομίζω ότι έχουν αξίες και έχουν πολύ στιλ», είπε η αρχισυντάκτρια της αμερικανικής Vogue.

Πέρα από τη μουσική βιομηχανία, ο Rocky, 36, και η Ριάνα, 37, έχουν χτίσει μια αυτοκρατορία γύρω από τη δημόσια εικόνα και το στιλ με επιχειρηματικές δραστηριότητες που ορίζουν τη μόδα ενώ παράλληλα μεγαλώνουν τα δύο παιδιά τους, RZA και Riot.

«Πιστεύω ότι είναι υπέροχο που το μουσείο εστιάζει για πρώτη φορά στα ανδρικά ρούχα μετά από πολύ καιρό, καθώς και το εκπληκτικό ταλέντο πολλών μαύρων σχεδιαστών που θα αναδείξουμε. Είναι χαρά και τιμή να εργάζομαι στο Met», είπε η Γουίντουρ στο ET.

Το Met Gala 2025 που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Μαΐου έχει ως οικοδεσπότες και προέδρους την Γουίντουρ, αλλά και τους Κόλμαν Ντομίνγκο, Λιούις Χάμιλτον, A$AP Rocky, Φάρελ Γουίλιαμς ενώ ο ΛεΜπρον Τζέιμς θα είναι επίτιμος πρόεδρος.

Σύμφωνα με τη Vogue, το θέμα του Met Gala του 2025 θα εξετάσει «τη σημασία της ένδυσης και του στιλ στη διαμόρφωση των μαύρων ταυτοτήτων στη διασπορά του Ατλαντικού».

Είναι η πρώτη φορά μετά την έκθεση του Ινστιτούτου Κοστουμιών του 2003 Men in Skirts (Άνδρες με φούστες) που το Μητροπολιτικό Μουσείο φέρνει στο προσκήνιο την ανδρική ένδυση.

Η Γουίντουρ είπε επίσης ότι μίλησε στο ζευγάρι για τα ρούχα τους για τη μεγάλη βραδιά της μόδας. «Στην πραγματικότητα μίλησα με τον A$AP Rocky χθες για το τι θα φορέσει, αλλά δεν έχω ιδέα για το τι θα φορέσει [η Ριάνα] ακόμα», είπε.

Η Ριάνα και ο Rocky είναι εδώ και καιρό ένα ζευγάρι που αναφέρει συχνά η Γουίντουρ, ξεχωρίζοντας τους από άλλα power couple.

Mιλώντας σε συνέντευξη της στη Vogue το 2014 η Γουίντουρ είπε ότι η τραγουδίστρια του Umbrella είναι «η μόνη διάσημη που επιτρέπεται να αργήσει σε πάρτι της».

Ο δανδισμός και η επιρροή του στο Met Gala 2025

Το θέμα της έκθεσης και του εναρκτήριου gala sτην ανοιξιάτικη έκθεση του Ινστιτούτου Κοστουμιών Met το 2025 φέρει τίτλο Superfine: Tailoring Black Style.

To Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης ανακοίνωσε το θέμα τον Οκτώβριο του 2024.

Αντλώντας έμπνευση από το βιβλίο της Monica L. Miller του 2009, Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity, η έκθεση είναι οργανωμένη σε 12 ενότητες, καθεμία από τις οποίες αντιπροσωπεύει ένα χαρακτηριστικό που ορίζει το στιλ του δανδή.

Ο δανδισμός (Dandyism) αναφέρεται σε ένα στιλ που υπηρέτησαν άνδρες με μεγάλη αφοσίωση, το οποίο συνδυάζει την έντονη προσοχή στη μόδα με την πειθαρχία και την αυστηρότητα του ενδυματολογικού κώδικα.

Στην περίπτωση της μαύρης κοινότητας, αυτό το στιλ αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς μετατράπηκε σε έναν τρόπο αντίστασης και επαναπροσδιορισμού της ταυτότητας. Ο Μαύρος Δανδής δεν ήταν απλώς ένας καλοντυμένος άνδρας, αλλά μια προσωπικότητα που χρησιμοποίησε τη μόδα για να αντιστρέψει τις κοινωνικές προσδοκίες και να διεκδικήσει έναν νέο ρόλο στην κοινωνία.

Αυτό το κοινωνικό και πολιτιστικό υπόβαθρο αποτελεί την καρδιά της έκθεσης Superfine: Tailoring Black Style, η οποία θα εξετάσει τη διαδρομή του μαύρου δανδισμού από το παρελθόν μέχρι το σήμερα.

Η μόδα γίνεται έτσι ένα ισχυρό εργαλείο αυτοέκφρασης, μέσα από το οποίο οι μαύροι άνδρες αναδιαμορφώνουν την ταυτότητά τους και διεκδικούν τη θέση τους στη δημόσια σφαίρα.

Το κόκκινο χαλί του Met Gala 2025 αναμένεται να είναι εντυπωσιακό και γεμάτο με εμφανίσεις που θα αποτίουν φόρο τιμής στον δανδισμό και τη μαύρη κουλτούρα. Αντλώντας έμπνευση από ιστορικές φιγούρες όπως ο Dapper Dan, ο Andre Leon Talley, καθώς και από σύγχρονες προσωπικότητες όπως ο Tyler, The Creator, οι καλεσμένοι θα κληθούν να εξερευνήσουν την έννοια του δανδισμού μέσα από τις ενδυμασίες τους.

Η συλλογή του Dapper Dan, με τα χαρακτηριστικά κοστούμια της δεκαετίας του 1980, καθώς και οι εκκεντρικές και bold εμφανίσεις του Prince, αναμένεται να αποτελέσουν κεντρική πηγή έμπνευσης για τα looks που θα δούμε στο Met Gala.