Το Ισραήλ κατήγγειλε τη ρίψη δύο βλημάτων από τη μεριά του Λιβάνου το πρωί της Παρασκευής, ενώ στη συνέχεια έπληξε στόχους στο νότιο τμήμα της χώρας.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ δήλωσε ότι «αν δεν υπάρχει ειρήνη στο βόρειο Ισραήλ, δεν θα υπάρχει ειρήνη στη Βηρυτό επίσης», μετά που προειδοποιητικές σειρήνες ήχησαν στην πόλη Κιριάτ Σμόνα.

Δείτε βίντεο μετά τα ισραηλινά πλήγματα:

Israeli bombardment targeted the town of Khiam in southern Lebanon earlier today, setting a school building on fire and causing damage to buildings and infrastructure. pic.twitter.com/W2UtcqRIKk

Ο Κατζ είπε ότι η λιβανέζικη κυβέρνηση «φέρει άμεση ευθύνη για κάθε ανταλλαγή πυροβολισμών στη Γαλιλαία» και πρόσθεσε ότι «δεν θα επιτρέψουμε την επιστροφή στην πραγματικότητα της 7ης Οκτωβρίου. Θα διασφαλίσουμε την ασφάλεια των κατοίκων της Γαλιλαίας και θα δράσουμε δυναμικά ενάντια σε οποιαδήποτε απειλή».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

⚡🇮🇱🇱🇧BREAKING: Israeli Defense Minister Israel Katz threatens to bomb Beirut in response to rocket fire from Lebanon:

“The fate of Kiryat Shmona will be the fate of Beirut.

If there is no quiet in Kiryat Shmona and the Galilee communities—there will be no quiet in Beirut… pic.twitter.com/uFh2IHa32r

— Suppressed News. (@SuppressedNws) March 28, 2025