Φουρνιέ στον κόσμο του Ολυμπιακού: «Περνάμε δύσκολη περίοδο – Χρειαζόμαστε την αγάπη και τη στήριξή σας»

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την τρίτη διαδοχική του ήττα στη Euroleague, αυτή τη φορά από τη Μονακό, με τον Εβάν Φουρνιέ να στέλνει το δικό του μήνυμα στο κόσμο των Πειραιωτών.

Ο Γάλλος γκαρντ-φόργουορντ, τόνισε πως η ομάδα περνά μια δύσκολη περίοδο και τόσο ο ίδιος όσο και όλοι στον οργανισμό, θα χρειαστούν την αγάπη και τη στήριξή τους.

Παράλληλα, ο Φουρνιέ έδωσε και το σύνθημα για τη συνέχεια, γράφοντας στο τέλος της δημοσίευσής του στο Χ (πρώην twitter) τη λέξη «Προχωράμε!».

We re going thru a tough stretch right now. Gonna need your love and support more than ever!! #WeMove ❤🤍

— Evan Fournier (@EvanFourmizz) March 28, 2025