Η Εθνική επιστρέφει σε μεγάλες διοργανώσεις – Η απόλυτη πρόβλεψη για το Μουντιάλ του 2026 (pic)

Η Εθνική Ελλάδας, μετά την επική 3αρα στη Γκασκώβη επί της Σκωτίας και την άνοδο στη League A του Nations League, δείχνει πιο έτοιμη από ποτέ να επιστρέψει στις μεγάλες διοργανώσεις. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει εξαιρετικό υλικό να διαχειριστεί, η «γαλανόλευκη» παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο και νικάει, ενώ έχει δημιουργηθεί ένα πρότζεκτ με στόχο την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Η άνοδος στη «μεγάλη» κατηγορία του Nations League ήταν το ξεκίνημα, αλλά ο ακόμη μεγαλύτερος στόχος θα έρθει μέσα από τα προκριματικά του Μουντιάλ και τον όμιλο με Δανία, Σκωτία και Λευκορωσία, μέσα από τον οποίο η Ελλάδα θα διεκδικήσει την επιστροφή της σε τελική φάση μετά από 12 χρόνια.

Το Football Meets Data, λοιπόν, δημοσίευσε μια πρώτη, πρόωρη πρόβλεψη για το ποιοί θα βρίσκονται στην τελική φάση του Μουντιάλ του 2026.

Η Εθνική μας είναι μια απο τις ομάδες που είναι μέσα σε αυτές, μέσω των playoff. Δηλαδή με το να τερματίσει 2η, πίσω απο την Δανία που θα βρίσκεται στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας της διοργάνωσης και το οποίο θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Στα άλλα γκρουπ δυναμικότητας, τα πράγματα δείχνουν πιο ξεκάθαρα σύμφωνα με τη γνωστή ιστοσελίδα στατιστικής του ποδοσφαίρου. Στο 1ο βρίσκονται οι ΗΠΑ, Μεξικό, Καναδάς που θα συνδιοργανώσουν το Μουντιάλ σε ενάμιση χρόνο από τώρα. Η Αργεντινή θα βρεθεί στο ίδιο γκρουπ, όπως και οι Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία, Βραζιλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Βέλγιο και Ιταλία.

Στο 2ο γκρουπ θα είναι οι Γερμανία, Κροατία, Μαρόκο, Ουρουγουάη, Κολομβία, Ιαπωνία, Ιράν, Σενεγάλη, Ελβετία, Δανία, Αυστρία και Νότια Κορέα.

Όσον αφορά στο 3ο γκρουπ, αυτό αναμένεται να αποτελείται από Εκουαδόρ, Αυστραλία, Αίγυπτος, Παναμάς, Αλγερία, Ακτή Ελεφαντοστού, Παραγουάη, Τυνησία, Καμερούν, Κόστα Ρίκα, Νότιο Αφρική και Ουζμπεκιστάν.

[📊 2026 World Cup – projected participants]

Change since last update:

▪️🇺🇿 Uzbekistan climbs to Pot 3, as 🇮🇶 Iraq is no longer projected to qualify

🔸 seeding pots are ‘as things stand’ – based on Apr 2025 FIFA pts pic.twitter.com/uFFeUdEupu

— Football Meets Data (@fmeetsdata) March 26, 2025