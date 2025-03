«Deal on!»: Ολοκληρώνεται η συμφωνία Αλεξάντερ Άρνολντ – Ρεάλ σύμφωνα με τον Ρομάνο

Από το πρωί της Τρίτης (25/3), ο Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ έγινε το πρώτο όνομα στον ποδοσφαιρικό κόσμο. Φημολογείται πιο έντονα από ποτέ, πως τα βρήκε σε όλα με την Ρεάλ Μαδρίτης και θα πάρει μεταγραφή ως ελεύθερος σε λίγους μήνες, με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να επιβεβαιώνει τα όσα ακούγονται.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος, πριν λίγες ώρες με ένα τιτίβισμα στο «Χ», ανέφερε πως η μεταγραφή του Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ έχει πλέον δρομολογηθεί και θα γίνει κάτοικος Μαδρίτης.

Trent Alexander-Arnold and Real Madrid, story revealed one year ago. Deal on. ⤵👀 https://t.co/Lqy274OnRk

Έτσι ο αμυντικός της Λίβερπουλ θα αποχωρήσει από το Άνφλιντ, μετά από αρκετά χρόνια σε μια ομολογουμένως τεράστια και απόλυτα επιτυχημένη καριέρα κερδίζοντας ένα πρωτάθλημα Αγγλίας, ένα Champions League, ένα FA cup, ένα UEFA Super Cup και ένα κύπελλο παγκοσμίων συλλόγων FIFA.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ηταν η πιο δύσκολη από τις τρεις περιπτώσεις των παικτών των «κόκκινων» που μένουν δίχως συμβόλαιο, αφού οι Φαν Ντάικ και Σαλάχ κάνουν τα πάντα για να παραμείνουν στο «Άνφιλντ» και τα επόμενα χρόνια.

Fabrizo Romano on Facebook this morning sharing more Trent Alexander Arnold news.

Seems like a matter of time before this one could be concluded… pic.twitter.com/pxxStzZE9k

— Anything Liverpool (@AnythingLFC_) March 25, 2025