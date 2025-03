Άγριες μάχες στο Τσασόβ Γιαρ – Οι Ουκρανοί παλεύουν να εμποδίσουν τη ρωσική επέλαση προς το Κραματόρσκ

Την ώρα που ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, και ο Αμερικανός ομόλογός του, Ντόναλντ Τραμπ, έχουν προκαλέσει διπλωματικό πυρετό στο ολόκληρο τον πλανήτη, η Μόσχα συνεχίζει την επέλασή της στο ανατολικό μέτωπο.

Άγριες μάχες λαμβάνουν χώρα στην περιφέρεια Ντονιέτσκ, συγκεκριμένα στην πόλη Τσασόβ Γιαρ. Οι ουκρανικές δυνάμεις παλεύουν να εμποδίσουν τη ρωσική επέλαση προς το Κραματόρσκ, πόλη κομβικής σημασίας για τη Μόσχα, βάσει του στρατηγικού σχεδιασμού που έχει εκπονηθεί.

«Κερδίζουν έδαφος σχεδόν σε όλες τις κατευθύνσεις εντός του Ντονιέτσκ»

Οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις επιδεικνύουν ιδιαίτερη ανθεκτικότητα στην περιοχή του Τσασόβ Γιαρ, αντιλαμβανόμενοι τη στρατηγική σημασία της συγκεκριμένης πόλης, τόνισε σε δημοσιογράφους ο επικεφαλής της «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονιέτσκ», Ντενίς Πουσίλιν.

«Βλέπουμε ότι ο εχθρός αντιστέκεται σθεναρά, κρατώντας το Τσασόβ Γιαρ, καθώς καταλαβαίνει πως αυτή η πόλη βρίσκεται σε ένα πολύ σημαντικό ύψωμα», τόνισε ο Πουσίλιν.

Ουκρανικά πλήγματα:

❗🇺🇦Ukrainian soldiers from the 5th Assault Brigade and the 24th Mechanized Brigade repelled the 🇷🇺Russian offensive on Chasiv Yar pic.twitter.com/zwOUTnhA4I — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) March 20, 2025

Τσασόβ Γιαρ (20/3/2025)

Πρόσθεσε, επίσης, ότι η «απελευθέρωση» του Τσασόβ Γιαρ θα επιτρέψει στις ρωσικές δυνάμεις να προωθηθούν ταχύτατα προς τις κατευθύνσεις των Κραματόρσκ, Σλαβιάνσκ και Κονταντίνοφκα.

«Γι’ αυτό, φυσικά, ο εχθρός προβάλλει αντίσταση», συμπλήρωσε.

Παρά τις δυσκολίες, ο επικεφαλής της διοίκησης της περιφέρειας υπογράμμισε ότι οι ρωσικές δυνάμεις σημειώνουν επιτυχίες και κερδίζουν έδαφος σχεδόν σε όλες τις κατευθύνσεις εντός του Ντονιέτσκ.

Εν τω μεταξύ, εκρήξεις συγκλόνισαν τον σταθμό μέτρησης φυσικού αερίου της Σούτζα στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά ορατή από τα ουκρανικά σύνορα, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης και κανάλια στο Telegram.

Όπως αναφέρει το Euromaidan Press, η Ρωσία κατηγόρησε τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας ότι βομβάρδισαν τον σταθμό μέτρησης φυσικού αερίου στη Σούτζα, ωστόσο, το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο απέρριψε τις κατηγορίες για συμμετοχή στο περιστατικό.

Ουκρανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι «ο σταθμός έχει βομβαρδιστεί επανειλημμένα από τους ίδιους τους Ρώσους» και ότι «αυτή τη φορά ο σταθμός δέχθηκε πυρά πυροβολικού», δείχνοντας προς την κατεύθυνση της ρωσικής προβοκάτσιας.

Το Γενικό Επιτελείο αποκάλυψε επίσης ότι «νωρίτερα, τα ρωσικά στρατεύματα χρησιμοποίησαν τον κύριο αγωγό φυσικού αερίου για να αποκρύψουν την κίνηση των μονάδων τους».

The Ukrainian General Staff announced this morning that the gas pipeline in Sudzha was shelled and blown up by the Russian side, not Ukraine. In other words, this is a Russian provocation. pic.twitter.com/AlYJv0dis1 — WarTranslated (@wartranslated) March 21, 2025

Το βίντεο που φέρεται να δείχνει τις φλεγόμενες εγκαταστάσεις αναπαράγεται σε πολλά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η πυρκαγιά ήταν ορατή από τα σύνορα μεταξύ της περιφέρειας Κουρσκ της Ρωσίας και της περιφέρειας Σούμι της Ουκρανίας.

Η Gazprom χρησιμοποιούσε κατά το παρελθόν τον σταθμό της Σούτζα για την εξαγωγή φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας στην Ευρώπη. Τον Μάιο του 2022, το Κίεβο σταμάτησε να δέχεται φυσικό αέριο για διαμετακόμιση μέσω της Sohranivka. Μετά από αυτό, η Σούτζα παρέμεινε ο μόνος σταθμός μέτρησης αερίου μέσω του οποίου συνεχίστηκε η διαμετακόμιση.

The Sudzha gas transmission system near the Kursk-Sumy border has been struck. This pipeline is a key route for supplying gas from Russia to the EU. pic.twitter.com/ipEfvCij9T — Saint Javelin (@saintjavelin) March 20, 2025

Την 1η Ιανουαρίου έληξε η σύμβαση μεταφοράς πρώτων υλών. Η Ουκρανία έχει έκτοτε σταματήσει την αποδοχή της διέλευσης ρωσικού φυσικού αερίου μέσω του εδάφους της.