Ο αθλητικός διευθυντής της Άλμπα Βερολίνου Ιμάρ Οχέδα σχολίασε με τον δικό του τρόπο την κακή φετινή σεζόν της γερμανικής ομάδας με την δικαιολογία ότι για τρία σερί χρόνια βγαίναν πιο ψηλά στην βαθμολογία από τον Παναθηναϊκό και κανείς δεν είπε να αποχωρήσουν οι «πράσινοι» από την Ευρωλίγκα.

Θυμίζουμε η Άλμπα Βερολίνου βρίσκεται στην τελευταία θέση με ρεκόρ 5-24 όπου για άλλη μια χρονιά παραμένει σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Η τοποθέτηση του GM της Γερμανικής ομάδας δεν έμεινε αναπάντητη από τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος με tweet του αντέδρασε γελώντας, ενώ έγραψε πως «Aπλά λέει πράγματα για τους τίτλους στα δημοσιεύματα».

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 ppl

Just say stuff to make a headline https://t.co/b1DPkU31H1

— Mathias Lessort (@ThiasLsf) March 19, 2025