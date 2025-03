Την πρώτη φωτογραφία του Πάπα Φραγκίσκου από τότε που εισήχθη στο νοσοκομείο λόγω της διπλής πνευμονίας, έδωσε την Κυριακή, στα μέσα ενημέρωσης, η αίθουσα τύπου του Βατικανού.

Στη φωτογραφία ο Ποντίφικας ιερουργεί στο παρεκκλήσι του νοσοκομείου Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης, στο οποίο εισήχθη στις 14 του περασμένου Φεβρουαρίου.

The Holy See Press Office has released a picture of Pope Francis in prayer after concelebrating the Eucharist this morning. It’s the first to be released since the Pope’s hospitalisation on 14 February.

Photo © Holy See Press Office pic.twitter.com/U2vvzAI1gv

— Vatican News (@VaticanNews) March 16, 2025