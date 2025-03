Τουλάχιστον 155 επιβάτες απελευθερώθηκαν από τους 450 και πλέον ανθρώπους που επέβαιναν σε τρένο το οποίο έγινε χθες Τρίτη στόχος επίθεσης βελούχων αυτονομιστών ανταρτών στο νοτιοδυτικό Πακιστάν, ενώ 27 δράστες σκοτώθηκαν, ανέφεραν σήμερα πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στις δυνάμεις ασφαλείας.

Άλλοι έξι επιβάτες σκοτώθηκαν στην επιχείρηση.

Οι πακιστανικές δυνάμεις προσπαθούν για πάνω από 20 ώρες να ανακτήσουν τον έλεγχο του τρένου στην περιοχή, όπου ο Στρατός Απελευθέρωσης του Μπαλουτσιστάν (BLA), η ισχυρότερη οργάνωση βελούχων αυτονομιστών σε αυτή την επαρχία με υπέδαφος πλούσιο σε υδρογονάνθρακες και ορυκτά, ανακοίνωσε πως ανατίναξε σιδηροτροχιές για να σταματήσει το Jaffar Express.

Στην επαρχία του Μπαλουτσιστάν, η οποία γειτονεύει με το Ιράν και με το Αφγανιστάν, έχουν υπάρξει θεαματική αύξηση των συγκρούσεων τον τελευταίο χρόνο.

Χθες το μεσημέρι, ο Στρατός Απελευθέρωσης του Μπαλουτσιστάν (BLA), η ισχυρότερη οργάνωση βελούχων αυτονομιστών, ανακοίνωσε πως σταμάτησε τρένο το οποίο, σύμφωνα με τους πακιστανικούς σιδηροδρόμους, και πήρε ομήρους πάνω από 450 ανθρώπους, στο επίπεδο της πόλης Σίμπι.

Baloch Army carried out a major attack in Pakistan; BLA took more than 150 passengers hostage, including Army personnels, in the Jaffar Express train going from Quetta.

Six Pakistan Army soldiers were also killed in the Hijack process.#Balochistan #TrainHijack pic.twitter.com/ZjAo2rwX21

