Το Κεντρικό Εκλογικό Γραφείο της Ρουμανίας απαγόρευσε χθες Κυριακή στον φιλορώσο ακροδεξιό υποψήφιο Καλίν Τζορτζέσκου να συμμετάσχει στις επαναληπτικές προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν τον Μάιο, απόφαση που είναι πιθανό να βαθύνει τη συνταγματική κρίση στη χώρα, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του ΝΑΤΟ (στη φωτογραφία από Inquam Photos/George Calin via Reuters, επάνω, συγκρούσεις υποστηρικτών του Τζορτζέσκου με την αστυνομία έξω από την έδρα του Κεντρικού Εκλογικού Γραφείου στο Βουκουρέστι).

Η ακύρωση στις 6 Δεκεμβρίου των προεδρικών εκλογών λόγω καταγγελιών για ρωσική ανάμιξη έχει βάλει τη Ρουμανία στο κέντρο μιας διένεξης ανάμεσα στην κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και τις ευρωπαϊκές χώρες αναφορικά με το πώς θα πρέπει να προσδιορισθούν οι δημοκρατικές αξίες.

Ο Τζορτζέσκου είχε έρθει πρώτος στις περυσινές εκλογές και μέλη της κυβέρνησης Τραμπ χαρακτήρισαν την ακύρωσή τους παράδειγμα της καταστολής της ελευθερίας του λόγου και πολιτικών αντιπάλων από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Η χθεσινή απόφαση, την οποία ο δισεκατομμυριούχος σύμβουλος του Τραμπ, ο Ελον Μασκ, χαρακτήρισε «τρελή» στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X που του ανήκει, υπάρχει κίνδυνος να βαθύνει ένα ρήγμα ανάμεσα στους διατλαντικούς συμμάχους, η σχέση των οποίων έχει ήδη κλονισθεί από την αλλαγή της πολιτικής του Λευκού Οίκου έναντι της Ουκρανίας.

Ενώ ο Μασκ και ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επέκριναν την ακύρωση των εκλογών, αρκετοί ευρωπαίοι διπλωμάτες, μεταξύ των οποίων πρεσβευτές της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ολλανδίας και της Ισπανίας, εξέφρασαν υποστήριξη στην ανεξαρτησία των ρουμανικών δικαστηρίων.

«Απ’ ευθείας πλήγμα στην καρδιά της δημοκρατίας παγκοσμίως!», έγραψε ο Τζορτζέσκου στα αγγλικά στο X. «Η Ευρώπη είναι τώρα μια δικτατορία, η Ρουμανία τελεί υπό τυραννία!».

A direct blow to the heart of democracy worldwide! I have one message left! If democracy in Romania falls, the entire democratic world will fall! This is just the beginning. It’s that simple!

Europe is now a dictatorship, Romania is under tyranny!

