Αυστραλία: Ένας νεκρός από τον κυκλώνα Άλφρεντ – Καταστροφές, πλημμύρες και διακοπές ρεύματος

Ένας 61χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του και αρκετοί τραυματίστηκαν καθώς ο τροπικός κυκλώνας Άλφρεντ έφερε καταρρακτώδεις βροχές στην Αυστραλία.

Παρόλο που οι καταστροφικοί άνεμοι αποφεύχθηκαν, οι πλημμύρες συνεχίζουν να αποτελούν σοβαρή απειλή.

Ο κυκλώνας Άλφρεντ αναμενόταν να γίνει ο πρώτος κυκλώνας που θα έπληττε το Μπρίσμπεϊν από το 1974.

Ωστόσο, το Σάββατο υποβαθμίστηκε σε τροπικό χαμηλό, με ανέμους κάτω των 63 χλμ/ώρα. Παρά την εξασθένισή του, τα υπολείμματα του κυκλώνα προκάλεσαν ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες, με τις αρχές να προειδοποιούν για περαιτέρω κίνδυνο.

Οι κυκλώνες είναι συνηθισμένο φαινόμενο στον τροπικό βορρά του Κουίνσλαντ, αλλά σπάνιο στη νοτιοανατολική γωνία της πολιτείας, όπου ζει μεγάλος πληθυσμός.

Οι έντονες βροχοπτώσεις οδήγησαν σε αστραπιαίες και ποτάμιες πλημμύρες, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως τα φαινόμενα θα συνεχιστούν.

Sea Foam Frenzy: Strong winds and waves whipped up sea foam at Currumbin Alley beach in Queensland just hours before Cyclone Alfred made landfall. pic.twitter.com/LCRxqG0Wta — AccuWeather (@accuweather) March 8, 2025

Η κλιματική αλλαγή φαίνεται να επιδεινώνει τέτοια ακραία καιρικά φαινόμενα, με τις πλημμύρες να γίνονται όλο και πιο συχνές και καταστροφικές.

Οι ειδικοί τονίζουν την ανάγκη για καλύτερη προετοιμασία και προσαρμογή των υποδομών, καθώς η Αυστραλία αντιμετωπίζει ολοένα και πιο ακραία κλιματικά φαινόμενα τα τελευταία χρόνια.

Powerful winds from Cyclone Alfred ripped trees from their roots in Varsity Lakes, Queensland! 🌪🌳 Alfred made landfall in Queensland on Saturday evening is expected to move westward into inland parts of the southeast, bringing heavy rain and damaging winds. pic.twitter.com/GbWddznDAn — AccuWeather (@accuweather) March 8, 2025

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση, καθώς η κατάσταση στις πληγείσες περιοχές παραμένει κρίσιμη.

Η επόμενη μέρα θα δείξει το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής, ενώ οι κάτοικοι καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών για την ασφάλειά τους.

Περισσότερα από 300.000 νοικοκυριά στο Κουίνσλαντ και 42.600 στη Νέα Νότια Ουαλία έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, σύμφωνα με την Energex.