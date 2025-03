Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα Δευτέρα ότι δεν έχει υπάρξει ούτε μέρα που η Ουκρανία δεν αισθάνθηκε ευγνωμοσύνη προς τις ΗΠΑ για την υποστήριξή τους, και υποσχέθηκε πως θα γίνουν περαιτέρω διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, με τη συνδρομή της Ουάσιγκτον (στη φωτογραφία του Reuters/Brian Snyder, επάνω, στιγμιότυπο από την αντιπαράθεση Ζελένσκι – Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο).

«Θα υπάρξουν διπλωματικές προσπάθειες για χάρη της ειρήνης. Και για το καλό όλων μας, ενωμένων: της Ουκρανίας, ολόκληρης της Ευρώπης και βέβαια της Αμερικής», ανέφερε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα μετά τη συνάντησή του με ευρωπαίους ηγέτες στο Λονδίνο.

«Φυσικά, γνωρίζουμε τη σπουδαιότητα της Αμερικής και είμαστε ευγνώμονες για όλη την υποστήριξη που λάβαμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεν έχει υπάρξει μέρα που να μην αισθανθήκαμε αυτήν την ευγνωμοσύνη», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

As a result of these days, we see clear support from Europe. Even more unity, even more willingness to cooperate.

Everyone is united on the main issue – for peace to be real, we need real security guarantees. And this is the position of all of Europe – the entire continent. The… pic.twitter.com/inGxdO8jQz

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 3, 2025