Τρομερός Αντετοκούνμπο σε ρόλο… προπονητή: Πήρε πινακάκι και σχεδίασε επίθεση (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτελεί τον σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς και έναν από τους κορυφαίους παίκτες στον κόσμο εδώ και χρόνια.

Για αυτό τον λόγο και μπορεί να πει μια κουβέντα παραπάνω στους συμπαίκτες του, ή να συζητήσει κάποιο play ή επίθεση της ομάδας του κατά τη διάρκεια ενός ματς, ή ακόμη και στα αποδυτήρια.

Ωστόσο, στην αναμέτρηση με τους Μάβερικς, όπου οι Μπακς επικράτησαν, ο Αντετοκούνμπο πήγε ένα βήμα παραπέρα.

Ο «Greek Freak» πήγε να κλέψει… την δουλειά του προπονητή του, αφού πήρε από τα χέρια του επιτελείου των Μπακς το πινακάκι και άρχισε να σχεδιάζει τον τρόπο που ήθελε να δει τους Μπακς στο παρκέ.

Giannis Antetokounmpo takes matters into his own hands and starts coaching 😮 pic.twitter.com/h7IjlwJTM7

— BasketNews (@BasketNews_com) March 2, 2025