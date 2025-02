Δεν το… πίστευε ο πατέρας του Ντόντσιτς (vid)

Οι Λος Άντζελες Λέικερς επιβλήθηκαν με 111-102, έχοντας σε εξαιρετική μέρα τους ΛεΜπρόν Τζέιμς και Λούκα Ντόντσιτς, οι οποίοι σιγά σιγά βρίσκουν αυτοματισμούς και συνεργάζονται ολοένα και καλύτερα.

Ο «Luca Magic» είχε 21 πόντους, 13 ριμπάουντ και 5 ασίστ, με τον «Βασιλιά» να προσθέτει επίσης 33 πόντους, 17 ριμπάουντ και 6 ασίστ, σε ακόμα μια αν μη τι άλλο πληθωρική εμφάνιση.

Κατά τη διάρκεια του ματς και ενώ ο χρόνος για επίθεση εξέπνεε ο Ντόντσιτς έβαλε ένα απίστευτο καλάθι από την πλάγια γραμμή και ενώ ήταν κλεισμένος για τα καλά από τον αντίπαλό του.

Αυτό προκάλεσε και την επική αντίδραση του πατέρα του, Σάσα που έπιασε το κεφάλι του μην μπορώντας να πιστέψει το καλάθι που έβαλε ο γιός του.

LUKA ONE-LEGGED THREE TO BEAT THE SHOT CLOCK 😳

His dad couldn’t believe it 😂 pic.twitter.com/F20UHdxlIh

— SportsCenter (@SportsCenter) February 28, 2025