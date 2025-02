Οι φήμες για την επιστροφή του Λιονέλ Μέσι είχαν φουντώσει τον τελευταίο καιρό αφού πρόσφατα ο Άλεξ Καντάλ δήλωσε πως: Το συμβόλαιο του Αργεντινού με την Ίντερ Μαϊάμι ολοκληρώνεται το Δεκέμβρη του 2025 και ο ίδιος φαίνεται να είπε στο περιβάλλον του πως «δεν γίνεται να αποχωρήσω από το ποδόσφαιρο χωρίς να παίξω στο νέο Καμπ-Νου και την Μπαρτσελόνα», σύμφωνα πάντα με τον Ισπανό δημοσιογράφο.

Κάτι τέτοιο βέβαια ήρθε γρήγορα να διαψεύσει ο δημοσιογράφος Ζιλέμ Μπαλάγκ σε μια δημοσίευση που μοιράστηκε στον επίσημο λογαριασμό του «X» όπου λέει πως ο Μέσι δεν έχει καμία πρόθεση να επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα πόσο μάλλον όσο υπάρχει ο Λαπόρτα στο τιμόνι της ομάδας.

Couple of things on this story

Messi contract ends up at the end of the season

Messi has got no intention to return to Barcelona. I would say it is impossible while Laporta is in charge

Quite likely, Inter Miami will convince him to remain at the club https://t.co/B1PDmr3BDs

— Guillem Balague (@GuillemBalague) February 26, 2025