Οι εταιρείες που αξιοποιούν το DNA οργανισμών για να σχεδιάζουν φάρμακα, καλλυντικά ή άλλα προϊόντα δέχονται την Τρίτη εκκλήσεις να βοηθήσουν στην προστασία της βιοποικιλότητας συνεισφέροντας σε ένα ειδικό ταμείο που λανσάρει αυτή την εβδομάδα ο ΟΗΕ.

Στη διεθνή σύνοδο για τη βιοποικιλότητα που πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα στη Ρώμη, η διεθνής κοινότητα αναζητά τρόπους χρηματοδότησης για να φρενάρει την καταστροφή οικοσυστημάτων και τις εξαφανίσεις ειδών. Πολλές χώρες επιμένουν ότι ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να συμμετάσχει στην προσπάθεια.

Το λεγόμενο «Ταμείο Κάλι», το οποίο παίρνει το όνομα της κολομβιανής πόλης που φιλοξένησε την περυσινή σύνοδο για τη βιοποικιλότητα, είναι η πρώτη προσπάθεια εξεύρεσης πόρων από τον επιχειρηματικό κόσμο, στο πλαίσιο της Συνθήκης του ΟΗΕ για τη Βιολογική Ποικιλότητα.

Η δημιουργία του ταμείου αποφασίστηκε χάρη στη συμφωνία-ορόσημο του 2022 για την προστασία της φύσης, το Πλαίσιο για την Βιοποικιλότητα Κουνμίνγκ-Μόντρεαλ, το οποίο προβλέπει ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να προστατεύσουν το ένα τρίτο της ξηράς και των παράκτιων υδάτων έως το 2030.

Το ζήτημα επείγει, δεδομένου ότι οι πληθυσμοί σπονδυλωτών ζώων έχουν μειωθεί κατά 73% από το 1970, σύμφωνα με το WWF.

Χρηματοδότηση

Οι επιχειρήσεις καλούνται να συνεισφέρουν στο Ταμείο Κάλι ένα ποσοστό των κερδών ή των εσόδων τους. Τουλάχιστον το ήμισυ της χρηματοδότησης θα διατίθεται σε αυτόχθονες λαούς και τοπικές κοινότητας.

Το ταμείο θα καλύπτει ένα μέρος των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον χρόνο που σύμφωνα με τον ΟΗΕ απαιτείται για την προστασία της φύσης. Η σύνοδος της Ρώμης καλείται να ολοκληρώσει το σχέδιο για την εξεύρεση αυτού του ποσού.

«Ο αγώνας για την αξιοποίηση ενός χρυσωρυχείου γενετικών δεδομένων δεν πρέπει να αφήσει πίσω τις κοινότητες που προστατεύουν αυτούς τους γενετικούς πόρους. Σε αυτό το ζήτημα το Ταμείο Κάλι αλλάζει τα πάντα» δήλωσε από τη Ρώμη η Ελίζαμπεθ Μρέμα, αναπληρώτρια εκτελεστική διευθύντρια του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του ΟΗΕ (UNEP).

Παρόλο που οι ΗΠΑ δεν έχουν υπογράψει τη διεθνή συνθήκη για τη βιοποικιλότητα, οι αμερικανικές επιχειρήσεις δείχνουν πρόθυμες να συμμετάσχουν, ένδειξη ότι ο ιδιωτικός τομέας αντιλαμβάνεται το γεγονός ότι η φύση είναι δημόσιο αγαθό, δήλωσε η Σουζάνα Μοχάμεντ, πρόεδρος της συνόδου.

Κατά την έναρξη των διαπραγματεύσεων την Τρίτη, πολλές χώρες εστίασαν στο ποιος πρέπει να πληρώσει, πού θα συγκεντρώνονται τα χρήματα και ποιος θα επιβλέπει τη διάθεσή τους.

Ένα άλλο μείζον ζήτημα είναι η ανακατεύθυνση 500 δισ. δολαρίων τον χρόνο που εκτιμάται ότι διατίθενται ως επιδοτήσεις και άλλα κίνητρα για δραστηριότητες που βλάπτουν τη φύση.

Ο Παναμάς, η Αίγυπτος και η Ρωσία επέκριναν τις ανεπτυγμένες χώρες, καλώντας τες να μην μετακυλούν το βάρος στα αναπτυσσόμενα κράτη και να κάνουν πράξη τη δέσμευσή τους για χρηματοδότηση 20 δισ. δολαρίων τον χρόνο.

Ένα νέο σχέδιο συμφωνίας για τη σύνοδο αναμένεται το πρωί της Τετάρτης, δήλωσε στους δημοσιογράφους η επίτροπος Περιβάλλοντος της ΕΕ Τζέσικα Ρόσγουελ.