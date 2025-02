Στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας ήταν στραμμένα τα βλέμματα όλου του πλανήτη. Ο πάγος μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας έσπασε μετά το τηλεφώνημα του Ντόναλντ Τραμπ στον Βλαντιμίρ Πούτιν και η έναρξη των διαπραγματεύσεων, για τον πιθανό τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αναπτέρωσε τις ελπίδες για ειρήνη.

O Βλαντίμιρ Πούτιν έχει ήδη πετύχει κάτι σαν διπλωματική νίκη απλώς και μόνο με τη διεξαγωγή αυτής της τηλεφωνικής συνομιλίας, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς πως πριν από τρία χρόνια βρισκόταν σε πολιτική απομόνωση.

Η απόφαση του ρώσου προέδρου να εισβάλει στην Ουκρανία τον είχε μετατρέψει σε «παρία»: Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε με συντριπτική πλειοψηφία ένα ψήφισμα που καταδίκαζε τη Ρωσία για την «παράνομη χρήση βίας κατά της Ουκρανίας», ενώ το Κρεμλίνο επλήγη από εκατοντάδες διεθνείς κυρώσεις και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον ίδιο τον Ρώσο πρόεδρο.

Ο Τζο Μπάιντεν δεν άφησε καμία αμφιβολία για το τι σκέφτεται για τον Βλ. Πούτιν, χαρακτηρίζοντας τον ως «δικτάτορα» και «καθαρόαιμο εγκληματία», ενώ από τον Φεβρουάριο του 2022 δεν υπήρξε καμία ευθεία επικοινωνία των δύο ανδρών.

Η αλλαγή σκυτάλης στην Ουάσινγκτον έφερε αλλαγή ύφους, αλλαγή γλώσσας – και μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση των ΗΠΑ απέναντι στη Ρωσία. Από τον «δικτάτορα» Πούτιν περάσαμε στον «δικτάτορα» Ζελένσκι.

Οι πρώτες συνομιλίες των αντιπροσωπειών ΗΠΑ και Ρωσίας στο Ριάντ διήρκησαν κάτι λιγότερο από πέντε ώρες και ολοκληρώθηκαν σε «θετικό και δημιουργικό» κλίμα με το Κρεμλίνο και την Ουάσινγκτον να εκφράζουν την ικανοποίησή τους και να συμφωνούν στα επόμενα βήματα.

«Υπήρξε μια πολύ σοβαρή συζήτηση για όλα τα θέματα που θέλαμε να θέσουμε», δήλωσε ο Γιούρι Ουσάκοφ, κορυφαίος διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου Πούτιν, στους δημοσιογράφους, μετά τη συνάντηση, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

Σύμφωνα με τον ρώσο αξιωματούχο οι δύο πλευρές συμφώνησαν να λάβουν υπόψη τα συμφέροντα η μια της άλλης και να προωθήσουν τις διμερείς σχέσεις, ενώ η Μόσχα και η Ουάσινγκτον θα εργαστούν για τον καθορισμό μιας συνάντησης μεταξύ των ηγετών τους.

Negotiations on the Russian Invasion of Ukraine, between the U.S. Delegation led by Secretary of State Marco Rubio and the Russian Delegation led by Minister of Foreign Affairs Sergey Lavrov, have begun at the Diriyah Palace in Riyadh, mediated by Saudi Officials. Notably absent… pic.twitter.com/1wFVy7Xctj

— OSINTdefender (@sentdefender) February 18, 2025