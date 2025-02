Ο Κλιντ Χιλ, άλλοτε πράκτορας της Secret Service που έμεινε στην ιστορία επειδή έτρεξε κι ανέβηκε στο πίσω μέρος της λιμουζίνας του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, προσπαθώντας μάταια να τον σώσει, όταν ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ δολοφονήθηκε στο Ντάλας, την 22η Νοεμβρίου 1963, απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών.

«Η Secret Service θλίβεται βαθιά για τον θάνατο του Κλιντ Χιλ», ανέφερε χθες σε ανακοίνωσή του το σώμα αυτό, που είναι επιφορτισμένο με τη φύλαξη σημαντικών πολιτικών προσωπικοτήτων, εξαίροντας την «ακλόνητη αφοσίωσή του» στην οικογένεια Κένεντι κατά τη διάρκεια της τραγωδίας, όπως και στους προέδρους Ντουάιτ Αϊζενχάουερ, Λίντον Τζόνσον, Ρίτσαρντ Νίξον και Τζέραλντ Φορντ.

Στοιχειωμένος από αυτή που θεωρούσε προσωπική του αποτυχία, ο Κλιντ Χιλ αποσύρθηκε από τη Secret Service το 1975, σε ηλικία 43 ετών.

RIP Clint Hill, 93.

The Secret Service agent who jumped on the back of President Kennedy’s limo during the assassination, to try to take the bullets. When I interviewed this humble and heroic man, he admitted he lived every day with the guilt of losing JFK on his watch. pic.twitter.com/OsMXKDGxwQ

