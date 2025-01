Γιατί ο αποχαρακτηρισμός των εγγράφων για την δολοφονία Κένεντι κρύβει παγίδες

Οι εμπειρογνώμονες για τη δολοφονία του Τζον Φ. Κένεντι (JFK) είναι αισιόδοξοι, αλλά επιφυλακτικοί σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της απελευθέρωσης των μυστικών αρχείων

Εμπειρογνώμονες που έχουν περάσει δεκαετίες μελετώντας τη δολοφονία του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι δήλωσαν την Παρασκευή στο ABC News ότι ελπίζουν ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα φροντίσει για τη δημοσιοποίηση κυβερνητικών εγγράφων σχετικά με τη δολοφονία που έχουν μείνει μυστικά από το κοινό.

Όμως, παρά τη διαταγή του προέδρου την Πέμπτη που δίνει εντολή για ένα σχέδιο «πλήρους και ολοκληρωμένης απελευθέρωσης» του υλικού, ορισμένοι διακεκριμένοι ερευνητές δεν κρατούν την αναπνοή τους.

«Αυτή η διαταγή είναι ένα καλό πρώτο βήμα, αλλά έχει κενά», προειδοποιεί ο συγγραφέας Τζέφερσον Μόρλεϊ, ο ιστότοπος του οποίου, jfkfacts.org, λέει ότι επιδιώκει να «καταργήσει το επίσημο απόρρητο» που περιβάλλει τη δολοφονία του 1963.

Ποια είναι τα προβληματικά σημεία στον αποχαρακτηρισμό των εγγράφων της δολοφονίας Κένεντι

Επισημαίνοντας τη διατύπωση στο διάταγμα του Τραμπ που απαιτεί ένα «σχέδιο» για την αποδέσμευση, ο Μόρλεϊ φοβάται ότι θα συνεχιστεί η κωλυσιεργία εντός της κοινότητας των μυστικών υπηρεσιών σχετικά με περίπου 3.600 έγγραφα στη συλλογή του Εθνικού Αρχείου JFK που εξακολουθούν να «περιέχουν επεξεργασίες» (απαλοιφή σειρών ή παραγράφων).

«Αυτές οι υπηρεσίες δεν ήταν συνεργάσιμες με το νόμο, το Κογκρέσο ή με οποιονδήποτε τα τελευταία 60 χρόνια», δήλωσε ο Μόρλεϊ. «Αυτή η αντίσταση στον πλήρη αποχαρακτηρισμό δεν πρόκειται να σταματήσει επειδή ο Τραμπ εξέδωσε μια διαταγή».

Η διαταγή που υπέγραψε ο Τραμπ την Πέμπτη ορίζει ένα σχέδιο εντός 15 ημερών για την «πλήρη και ολοκληρωμένη δημοσιοποίηση» του υλικού που σχετίζεται με τον JFK και εντός 45 ημερών για τις πληροφορίες σχετικά με τις δολοφονίες του Ρόμπερτ Κένεντι και του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ.

Ο δικηγόρος Λάρι Σναπφ, με έδρα τη Νέα Υόρκη, ο οποίος στο παρελθόν έχει μηνύσει την κυβέρνηση για να υποχρεώσει την αποδέσμευση εγγράφων του JFK, λέει ότι η πολυετής εμπειρία του στη μάχη με έναν απρόθυμο μηχανισμό εθνικής ασφάλειας επιβεβαιώνει τον σκεπτικισμό του.

Η πλήρης δημοσίευση χωρίς λογοκρισία είναι το επιθυμητό για τους ερευνητές

«Ελπίζουμε ότι αυτό θα είναι ένα μηχανικό σχέδιο (σ.σ. να αποχαρακτηριστούν όλα αυτόματα χωρίς λογοκρισία)», δήλωσε ο Σναπφ. «Αλλά αν πρόκειται να κάνουν μια ουσιαστική εξέταση (σ.σ. έγγραφο προς έγγραφο), τότε θα περάσει αρκετός καιρός μέχρι να δοθούν τα αρχεία στη δημοσιότητα».

Ο Σναπφ ανησυχεί επίσης ότι η τρέχουσα έλλειψη επιβεβαιωμένων διορισμένων από τον Τραμπ σε καίριους ρόλους στις υπηρεσίες πληροφοριών θα μπορούσε να επιβραδύνει τις αποκαλύψεις. «Εάν (ο Τραμπ) δεν τοποθετήσει τους ανθρώπους του εντός 15 ημερών, νομίζω ότι θα έχουμε μια αρχική καθυστέρηση, ούτως ή άλλως», δήλωσε.

Το 1992, το Κογκρέσο ψήφισε νόμο που απαιτούσε την πλήρη αποκάλυψη των εγγράφων του JFK μέχρι το 2017. Αλλά ο νόμος επέτρεπε επίσης εξαιρέσεις, εάν ο πρόεδρος πιστοποιούσε ότι θα προκαλούνταν «αναγνωρίσιμη βλάβη» στην εθνική ασφάλεια εάν αποκαλύπτονταν τα μυστικά.

Ακόμη και ενώ επέβλεπαν τη δημοσιοποίηση δεκάδων χιλιάδων σελίδων, τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και ο Τζο Μπάιντεν υποχώρησαν στις ανησυχίες της CIA, του FBI και άλλων υπηρεσιών, ότι χιλιάδες ακόμη έγγραφα θα έπρεπε να παραμείνουν επεξεργασμένα.

Χρειάστηκαν «περιορισμένες διορθώσεις» των εγγράφων και στο παρελθόν

Σε υπόμνημα του Δεκεμβρίου 2022 προς τον Λευκό Οίκο, ο επικεφαλής των δεδομένων της CIA έγραφε ότι «περιορισμένες διορθώσεις» ήταν ακόμη απαραίτητες για να παραμείνουν μυστικά τα ονόματα των υπαλλήλων της CIA, τα περιουσιακά στοιχεία των μυστικών υπηρεσιών, οι πηγές και οι μέθοδοι που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται, καθώς και «τα ακόμη διαβαθμισμένα προγράμματα μυστικής δράσης που εξακολουθούν να ισχύουν».

Ο Τζέφερσον Μόρλεϊ το αποκαλεί αυτό ανοησία. «Το γεγονός ότι χρησιμοποιούν σήμερα τεχνικές που χρησιμοποίησαν σε μια επιχείρηση στην οποία συμμετείχε ο Όσβαλντ – και ως εκ τούτου θα πρέπει να παραμείνουν μυστικές – είναι παράλογο», δήλωσε ο Μόρλεϊ.

Ο συγγραφέας Τζέραλντ Πόσνερ, ο οποίος έγραψε το 1993 το βιβλίο «Case Closed: Lee Harvey Oswald and the Assassination of JFK», είναι λιγότερο απαισιόδοξος από τους Μόρλεϊ και Σναπφ σχετικά με τη χρονική στιγμή των δημοσιεύσεων.

«(Ο Τραμπ) δεν θέλει να ταπεινώνεται ή να φαίνεται ότι υπάρχει όριο στη δύναμή του», δήλωσε ο Πόσνερ. «Και αν (οι υπηρεσίες) επιστρέψουν και θέλουν να κρατήσουν πράγματα αυτή τη φορά, θα έχουν δυσκολότερο δρόμο».

Που συμφωνούν οι εμπειρογνώμονες και σύγχρονοι ιστορικοί

Ο Πόσνερ και οι υπόλοιποι εμπειρογνώμονες συμφωνούν ότι η CIA είναι πιθανό να βρεθεί σε δύσκολη θέση από τις αποκαλύψεις, καθώς τα επεξεργασμένα έγγραφα αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στην παρακολούθηση του Λι Χάρβεί Όσβαλντ από την κατασκοπευτική υπηρεσία ήδη από το 1959.

Παρακολούθηση που εντάθηκε τους μήνες που οδήγησαν στον θάνατο του Κένεντι, καθώς ο Όσβαλντ ταξίδευε στην Πόλη του Μεξικού με σχέδιο να αυτομολήσει στην κομμουνιστική Κούβα.

«Σε έναν ιδανικό κόσμο, θα φτάναμε στο βάθος αυτής της ιστορίας, ανακαλύπτοντας περισσότερα για τους αξιωματικούς που παρακολουθούσαν τον Όσβαλντ, περισσότερα για τις επιχειρήσεις της CIA που περιέβαλλαν τον Όσβαλντ καθώς κατευθυνόταν προς το Ντάλας», δήλωσε ο Μόρλεϊ, χαρακτηρίζοντας τα αρχεία της CIA «κλειδί για την ιστορία».

Ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ βρίσκεται πίσω από τον αποχαρακτηρισμό

Ένας βασικός υποστηρικτής της απελευθέρωσης στοχεύει να έχει μια θέση στο τραπέζι του υπουργικού συμβουλίου του Τραμπ και ελπίζει να μάθει περισσότερα από τα κυβερνητικά αρχεία για τη δολοφονία του πατέρα του το 1968.

Μάλιστα ήταν η υπόσχεση που έλαβε υποστηρίζοντας τον Ντόναλντ Τραμπ για την προεδρία, μαζί με μια θέση στο υπουργικό του συμβούλιο.

«Η 60ετής στρατηγική των ψεμάτων και της μυστικότητας, της παραπληροφόρησης, της λογοκρισίας και της δυσφήμισης που εφαρμόστηκε από αξιωματούχους των πληροφοριών για να αποκρύψουν και να αποσιωπήσουν ανησυχητικά γεγονότα σχετικά με τη δολοφονία του JFK παρείχε το εγχειρίδιο για μια σειρά από μεταγενέστερες κρίσεις», ανέφερε σε δήλωσή του ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ.

Επισημαίνοντας τις δολοφονίες των Ρόμπερτ Φ. Κένεντι και Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, τους πολέμους στο Βιετνάμ και το Ιράκ, την 11η Σεπτεμβρίου και τον κυβερνητικό χειρισμό του Covid-19.

«(Κάθε) μία από αυτές επιτάχυνε την υπονόμευση της υποδειγματικής δημοκρατίας μας από το στρατιωτικό/ιατρικό βιομηχανικό σύμπλεγμα και μας έσπρωξε πιο κάτω στο δρόμο προς τον ολοκληρωτισμό», δήλωσε ο Κένεντι.