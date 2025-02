Με το ντέρμπι Ολυμπιακός–ΠΑΟΚ και τη νίκη των Πειραιωτών (2-1), ολοκληρώθηκε χτες βράδυ (23/2) η 24η αγωνιστική της Superleague, με τα δεδομένα αναφορικά με την κατάκτηση του πρωταθλήματος να αλλάζουν για άλλη μία φορά, δύο «στροφές» πριν από το τέλος της κανονικής διάρκειας.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνεχίζουν μόνοι πρώτοι, με 54 βαθμούς, την ΑΕΚ στο -2, τον Παναθηναϊκό στο -8 πλέον και τον Δικέφαλο του Βορρά στο -11, μετά την ήττα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Κάπως έτσι, η γνωστή σελίδα «Football Meets Data» παρουσίασε τις πιθανότητες των ομάδων για κατάκτηση του πρωταθλήματος και τις αλλαγές που έγιναν μετά και την 24η αγωνιστική.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει τις περισσότερες πιθανότητες να κατακτήσει τη φετινή Superleague (72%), με την ΑΕΚ να ακολουθεί (26%). Οι «ερυθρόλευκοι» αύξησαν κατά 8,7% τις πιθανότητες τους και η Ένωση κατά 2%.

Από κει και πέρα Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ακολουθούν με… μονοψήφιες πιθανότητες με 2% και 1%, αντίστοιχα. Μάλιστα, η ήττα των «πράσινων» στη Λαμία, «κούρεψαν» κατά 8,6% τις όποιες πιθανότητές τους για κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Greek 🇬🇷 Super League update (Matchday 24) 🚨

▪ Olympiacos beat PAOK in the match of the round, and added +9% in chances to win the title!

▪ Panathinaikos lost the most in title probability after losing to bottom placed Lamia

▪ AEK added +19% to finish Top 2 after beating… pic.twitter.com/0cjoMMjXep

