Το «θαύμα» του Μόγιες στην Έβερτον

Η Έβερτον δεν είχε και το καλύτερο ξεκίνημα στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ και η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου αποφάσισε πριν από ενάμιση μήνα την αλλαγή «φρουράς» στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο Ντέιβιντ Μόγιες επέστρεψε στην Έβερτον μετά από 12 χρόνια και αν μη τι άλλο τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι ιθύνοντες της ομάδας, έκαναν την καλύτερη επιλογή.

Η Έβερτον πήρε τα… πάνω της από την στιγμή που ο Σκωτσέζος προπονητής ανέλαβε τα «ηνία» της ομάδας και όλοι στο Γκούντισον Παρκ «πίνουν νερό» στο όνομα του Μόγιες.

Ο έμπειρος τεχνικός κάθισε για πρώτη φορά στον πάγκο της Έβερτον στο εντός έδρας παιχνίδι με την Άστον Βίλα, στο οποίο οι γηπεδούχοι γνώρισαν την ήττα με 1-0.

Από εκείνο το ματς μέχρι χθες βράδυ, η Έβερτον έχει δώσει έξι παιχνίδια στην Πρέμιερ Λιγκ και δεν έχει ηττηθεί σε κανένα.

Κι αυτό μάλιστα που θα πρέπει να σημειωθεί είναι ότι πέτυχε τέσσερις νίκες σε αυτά τα έξι ματς, ενώ είχε και δύο ισοπαλίες.

Everton are now six matches unbeaten since David Moyes returned to the club 📈 pic.twitter.com/aVI0hHziNR

— Premier League (@premierleague) February 22, 2025