Οι αρχές μιας πόλης στον Αμαζόνιο της Βραζιλίας κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά το άνοιγμα τεράστιων λάκκων που απειλούν εκατοντάδες σπίτια (φωτογραφία πάνω από Mauricio Marinho/Reuters).

Αρκετά κτίρια στο Buriticupu, στην πολιτεία Μαρανάο, στον Αμαζόνιο έχουν ήδη καταστραφεί και περίπου 1.200 άνθρωποι από έναν πληθυσμό 55.000 κατοίκων κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους σε μια άβυσσο, που διαρκώς διευρύνεται.

«Στο διάστημα των τελευταίων μηνών, οι διαστάσεις έχουν επεκταθεί εκθετικά, πλησιάζοντας ουσιαστικά πιο κοντά στις κατοικίες», ανέφερε ένα έκτακτο διάταγμα που εκδόθηκε από την κυβέρνηση της πόλης νωρίτερα αυτόν τον μήνα για τις καταβόθρες.

Το φαινόμενο αποτελεί κλιμάκωση ενός προβλήματος που οι κάτοικοι του Buriticupu παρακολουθούν να εξελίσσεται τα τελευταία 30 χρόνια, καθώς οι βροχές διαβρώνουν σιγά-σιγά τα εδάφη που γίνονται ευάλωτα λόγω της αμμώδους φύσης τους, καθώς και ενός συνδυασμού κακοσχεδιασμένων οικοδομικών εργασιών και αποψίλωσης των δασών, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Οι μεγάλες διαβρώσεις του εδάφους είναι γνωστές στη Βραζιλία ως «voçoroca», μια λέξη ιθαγενούς προέλευσης που σημαίνει «σκίζω τη γη» και είναι ισοδύναμη με τις καταβόθρες.

